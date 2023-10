Acusan a Yailin y Tekashi de deber 20 mil dólares tras bautizo de Cattleya

Un nuevo escándalo rodea a Yailin y Tekashi. Ahora, se les acusa a los exponentes del género urbano de tener una supuesta deuda adquirida en el bautizo de Cattleya, la bebé de Yailin.

Según el portal de la cadena Univisión, el pasado viernes 6 de octubre, el programa puertorriqueño "Lo sé todo" reveló los detalles de la supuesta deuda por la que ahora se acusa a la pareja.

"Deben una gran cantidad de dinero", se dijo en la emisión, citando información del programa "Los dueños del circo".

Supuestamente, la pareja le debe "20 mil dólares" a "la decoradora del bautizo" de la niña, que habría coincidido con la grabación del video 'Mía' de Yailin.

"Tekashi quería llevarse los laureles de 'yo fui el decorador', porque él iba a ser el que iba a grabar el video, él iba a ser el que iba a editar el video, él iba a actuar como el papá en el video", se detalló.

"El primer montaje Tekashi lo pagó, el avance lo dio doña Wanda (Díaz, mamá de Yailin), pero con dinero de Tekashi. ¿Qué pasa? No quiere ese montaje y manda a hacer otro montaje", se reveló.

En ese supuesto segundo "montaje" se aprovecharon algunas cosas del primero para que al cantante le saliera más "barato", pero supuestamente "Tekashi nunca más respondió" al pago para la responsable.

"Se fueron para Miami", se acusó en 'Los dueños del circo', donde además se presentó un audio con la supuesta voz de la decoradora que sigue esperando que el cantante de origen mexicano le pague.

"Encima de que no ha pagado, encima de que no contestan, su equipo sí me ha contestado y ellos no han dicho que no van a pagar", se escucha decir.

"Pero me tiene con un mareo y yo ya lo pasé a abogados", alega, "me molesta que él ofenda mi trabajo. Ni siquiera le cobré por adelantado".

Ni Yailin ni Tekashi han salido a desmentir o confirmar de inmediato la información.

A mediados de marzo pasado, Yailin dio a conocer la llegada al mundo de Cattleya, la hija que procreó con Anuel y de quien ahora ya está divorciada, a menos de un año de haber contraído matrimonio con él.

Rumores de separación

En las últimas horas, los cantantes urbanos han estado borrando las fotos que tenían juntos, lo que ha llamado la atención de más de uno y alimenta las especulaciones de una posible separación.

El único rastro que queda de su relación son las publicaciones de promoción de sus canciones conjuntas, "Pa ti", "Shaka laka" y "Feefafo". Podría ser una estrategia para lanzar nueva música.