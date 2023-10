Britney Spears se reúne con J Balvin y Maluma en Nueva York

La cantante Britney Spears se reunió con J Balvin y Maluma en Nueva York, Estados Unidos, para cenar con ellos.

Según varios medios estadounidenses, la cantante de 41 años, tuvo un encuentro con las estrellas colombianas del género urbano en el restaurante Zero Bond, donde los tres disfrutaron de sushi y una agradable conversación.

"Los chicos le avisaron y ella y su grupo se unieron a ellos. Todos estaban de buen humor. Britney era toda sonrisas y estaba muy feliz de estar de regreso en Nueva York por primera vez en mucho tiempo", publicaron medios de comunicación, citando a una fuente que atestiguó el encuentro.

De acuerdo con las informaciones, durante su cena en Nueva York, Britney Spears, J Balvin y Maluma estuvieron platicando sobre música y, naturalmente, sobre el próximo lanzamiento del libro biográfico de la Princesa del Pop, que lleva por título The Woman in Me.

Una colaboración podría ser otro motivo del encuentro.

La intérprete de "Toxic" no publicó nada en sus redes sociales sobre la velada, pero Maluma subió en la sección de historias de su Instagram un video junto a J Balvin pasando un divertido momento en el exclusivo club y, más tarde, publicó la foto en la que Britney abraza a su colega y amigo, mientras él hace una cara de supuesto berrinche, por lo que escribió "¿Quién así en el amor como yo?".