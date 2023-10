Crazy Design a Cristian Casablanca: "se te nota que eres un poco hombre"

El artista urbano Crazy Design desafió a un encuentro "cara a cara" al especialista en numerología Cristian Casablanca a través de un video publicado en sus redes sociales, por las críticas que ha recibido luego de ser víctima de atraco.

En el audiovisual, el cantante mencionó que a pesar de haber pasado por un momento difícil en el que desaprensivos lo atacaron a punta de pistola en un lugar en el que nunca imaginó, ha recibido críticas y burlas luego de darse a conocer el hecho, destacando a Cristian Casablanca a quien le envió un mensaje.

"Ya van una y par de veces que cada vez que se hace un comentario con respecto a mi persona se te nota, no sé, como una dema u odio contra mí y si tú tienes algo personal conmigo tú muy bien sabes cómo resolverlo, a la hora que tú quieras, dónde tú quieras porque tú eres un hombre igualito que yo, si es algo personal que tú tienes contra mí" expresó el intérprete de "guanguan".

El exponente urbano sostuvo que "se te nota lo poco hombre que tú eres, brother, se te nota que tú eres una persona que te sientes inferior a todo el mundo, se te nota créeme que sí. No fue a mí que fueron a un sitio a entrarme a galleta por ladrón, fueron los ladrones que fueron donde mí a robarme lo mío. Así que si tú tienes algo personal conmigo tú me lo dices, que, así como tú eres muy bocón y muy guapón, para que tú y yo nos demos par de trompadas".

De igual modo, el cantante finalizó el video señalando que no culpa al especialista en numerología de los comentarios de burla y las críticas que realiza a todo el mundo porque "no ha tenido suerte con tener una familia y no sabe lo que es eso".

Sobre el atraco

Durante el fin de semana salió a la luz un video de cámara de seguridad donde quedó captado el momento en el que Crazy fue asaltado mientras se encontraba compartiendo con otras personas en Pueblo Nuevo, Santiago de los Caballeros.

El ex integrante de "Los teke teke", contó a través del video compartido en sus redes sociales que frecuenta a visitar el sector donde nació y se crió, debido a que siempre se había sentido seguro, sin embargo, aseguró que tendrá que dejar de visitar su barrio aunque pudo recuperar las pertenencias robadas.