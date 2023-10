Yailin reaparece y habla sobre apresamiento de Tekashi: "Eto' e' una porquería, vamo' a salí de eto'"

Yailin sigue firme en su apoyo a su "colaborador sentimental", Tekashi, quien fue apresado el pasado viernes acusado de golpear a varios productores, por supuestos celos a la cantante urbana. De acuerdo a la denuncia hecha por Diamond La Mafia, la urbana también habría sido agredida por el rapero estadounidense, hecho que ella negó de forma contundente mediante un video que ha sido subido a diversas plataformas digitales.

"Bueno mi gente yo quiero hace[r] un comunicado de lo que está aconteciendo ahora mismo, yo quiero aclararle[s] que yo no he sido agredida ni verbalmente ni psicológicamente, que yo estoy bien", aseguró en el clip, donde muestra su figura.

Sobre el caso dijo: "Las autoridades están trabajando, esperemos que Dani [Daniel Hernández, Tekashi] salga pronto. Yo quería hacer este comunicado porque están diciendo muchas cosas que no es [son ciertas], como siempre", agregó, negando la afirmación de Diamond La Mafia.

"Yo no soy de estar aclarando cosas a nadie de mi vida personal y estoy haciendo e[s]to, e[s]te video. A mí nadie me ha golpeado, a mí nadie me ha hecho nada".

Ella aseguró que está enfocada en su música: "Lo que viene es saco de música. Vamos a seguir trabajando desde que Dani salga, desde que salga de este problema, porque e[s]to e[s] una porquería, e[s]to no es na[da], vamo[s] a sali[r] de e[s]to", aseguró sonriente.

Buscada por el Ministerio Público

Este lunes, la Procuraduría General de la República informó a través de un comunicado de prensa que buscaba a la artista urbana Yailin la Más Viral, para investigarla respecto a la querella interpuesta por el productor musical Nelson Alfonso Hilario García contra el rapero estadounidense Tekashi (Sixnine) por una supuesta paliza que habría recibido por parte del artista y su séquito.

El comunicado de prensa confirma el arresto en Samaná, al noreste de República Dominicana, de Tekashi 6ix9ine durante la noche del domingo e indica que Yailin se encontraba en el lugar donde ocurrió el hecho, por lo que el Ministerio Público de La Vega está haciendo las gestiones para contactarla, entrevistarla y realizarle las evaluaciones correspondientes.

Tekashi (6ix9ine) era perseguido luego de que el pasado viernes 13 de octubre alegadamente le propinara una golpiza al productor musical Nelson Alfonso Hilario García, mejor conocido como Diamond la Mafia. Contra Tekashi se ejecutó una orden de arresto durante un allanamiento en un hotel de la provincia Samaná.

El pasado viernes, alrededor de las 11:00 de la mañana, el productor musical denunció en la División de Investigación de la Policía Nacional que el hecho ocurrió mientras él se encontraba cerca de la 1:00 de la madrugada de este mismo día en su estudio de grabación, ubicado en la calle Balilo Gómez, de La Vega, grabando un tema con la artista urbana Yailin "la Más Viral".

De acuerdo con lo denunciado, al lugar se presentó la pareja sentimental de Yailin, el artista urbano Tekashi, acompañado de cinco personas en proceso de identificación y le propinaron una golpiza al productor musical, ocasionándole los golpes contusos en la cara y la cabeza. También, otras personas que se encontraban en el lugar resultaron agredidas.

La Fiscalía de La Vega detalló a través de un comunicado de prensa que, inmediatamente el Ministerio Público y la Policía Nacional tomaron conocimiento de los hechos, procedieron a recibir las denuncias de los agredidos.