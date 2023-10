Nelson Hilario García: "Tekashi repitió varias veces que cuando vuelva nos va a matar"

En la entrevista realizada por el Ministerio Público a Nelson Alfonso Hilario García, quien supuestamente recibió una golpiza por parte del artista Daniel Hernández, alias Tekashi 6ix9ine y otros hombre aún no identificados, este manifestó temer por su vida debido a que el exponente urbano lo amenazó indicando que cuando volviera lo iba a matar.

Al ser cuestionado sobre si se sentía amenazado por el artista, indicó "Claro, porque Tekashi repitió varias veces que cuando vuelva nos va a matar". Agregó que, además de temer por su vida, teme por la de su socio, Cristian Anthony Rojas, quien también fue agredido el pasado 13 de octubre. "Yo vi como lo golpeaban entre dos".

Durante su declaración, Hilario García expresó que después de cometer el hecho Tekashi le preguntaba a sus compañeros en inglés que si los mataba y salía de ellos.

Hilario García expresó que mientras los hombres de Tekashi lo golpeaban a él y a su socio Cristina, el artistas urbano saco su celular y comenzó a grabar la agresión.

"Tekashi me dio una trompada, cuando intente devolver la agresión, dos de las personas que andaban acompañando a Tekashi me agarraron, mientras lo demás me golpeaban. Con una pistola me dieron un cachazo, causándome lo que dice en el certificado médico, es decir, trauma facial, herida avulsiva supraorbitaria derecha saturada, trauma en hemicara derecha, herida avulsiva intraoral suturada y herida en la comisura labial izquierda", cita la declaración de Nelson.

De acuerdo con el documento del Ministerio Público, Tekashi cometió la agresión por celos debido a que Yailin estaba grabando con el productor Chamir josé Lázaro Capellán, alias Diamond La Mafia, para quien iban dirigidos los golpes. Tras no encontrarlo en el lugar, el artista estadounidense decidió enviarle un mensaje para que este supiera que lo estaba buscando para "darle muerte".

Los que andaban junto a Tekashi el día del hecho todavía no han sido identificados por las autoridades.

Se recuerda que el Ministerio Público acusa al exponente urbano Tekashi 6ix9ine de asociación de malhechores, tortura y barbarie en contra de dos hombres, a quienes supuestamente golpeó, junto a tres acompañantes, en un estudio de grabación en La Vega, "por celos" con su pareja Yailin La Más Viral, quien había estado en el lugar grabando un tema musical.

El órgano acusador solicita 18 meses de prisión preventiva en contra del artista y que la cumpla en la cárcel pública 15 de Azua.