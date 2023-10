Félix Portes sobre indemnización de USD$20 millones solicitada por supuestas víctimas de Tekashi: "Con eso se paga parte de la deuda externa"

El exponente urbano Tekashi decidió cambiar de abogado y este viernes será representado por el abogado penalista Félix Portes, quien habló para el programa de televisión "El Gordo y la Flaca" y reveló parte de la nueva línea de defensa que asumirá para buscar la libertad del rapero de origen mexicano y puertorriqueño.

Según el abogado, es exagerada la solicitud de prisión preventiva como medida de coerción solicitada por el Ministerio Público. Portes señala que en otros casos similares se ha dictado libertad pura y simple, presentación periódica y garantía económica.

"El caso no amerita ningún tipo de prisión preventiva, porque en otros casos similares le han dado libertad pura y simple, le han dado garantía económica, etc. Entendemos que es un poco exagerado hablar de actos de tortura y barbarie, porque no se configuran los elementos constitutivos de actos de tortura y barbarie", señaló.

En la conversación, Portes aseguró que "una de las supuestas víctimas dice que el señor Tekashi no lo agredió a él", lo que, según él, deja evidenciada "una contradicción entre lo que ha presentado el Ministerio Público y lo que ha establecido una de las víctimas en un interrogatorio que hace el Ministerio Público".

"[20 millones de dólares como indemnización] Con eso se paga, básicamente, parte de la deuda externa de la República Dominicana. Así que, yo entiendo que el papel lo aguanta todo" Félix Portes Abogado de Tekashi “

"No entiendo que si la víctima establece que el señor Tekashi no lo agredió, lo incluyan en el expediente", agregó, calificando el hecho como "populismo penal".

El letrado definió como desproporcionada la petición de los supuestos agredidos de 20 millones de dólares como indemnización, asegurando que con esos montos se pagaría parte de la deuda externa de la República Dominicana.

"Con eso se paga, básicamente, parte de la deuda externa de la República Dominicana. Así que, yo entiendo que el papel lo aguanta todo", expresó.

Además, dijo que "estamos preparando la estrategia de defensa con relación a lo que vamos a presentar: las pruebas, las documentaciones, los vídeos. Toda la defensa con relación a la solicitud de medida de coerción que ha presentado el Ministerio Público".

Yailin apoya a su pareja

El abogado señaló que se ha mantenido en contacto con la exponente urbana, quien está apoyando a su pareja.

"Ella le está dando un apoyo total a su pareja". También aclaró que el rapero se encuentra aislado para preservar su integridad física y que, aunque sea ciudadano estadounidense, ese país no interfiere con los procesos legales de la República Dominicana.

Está programada para este viernes, a las 11 de la mañana, la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega, en el Palacio de Justicia de la referida provincia.