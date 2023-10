Fallece repentinamente Raechelle Chase, influencer de fitness

El mundo del culturismo y el fitness está de luto. La australiana Raechelle Chase falleció a los 40 años de edad "repentinamente", según informaron desde su círculo más cercano. La causa de su muerte aún se desconoce.

Raechelle Chase, culturista e influencer de fitness australiana, era conocida como una "sensación de Internet" y madre de cinco hijos. Su ejemplo inspiró a muchas mujeres en el ámbito del culturismo, así como a sus propios hijos. Su hija mayor, Anna Chase, compartió un mensaje en redes sociales en el que recordaba a su madre y destacaba los sacrificios que hizo para brindarles una vida emocionante y alcanzar todas sus metas.

"Era comprensiva, bondadosa y siempre nos daba los mejores consejos. Era una mujer muy ambiciosa que ha inspirado a millones de personas en todo el mundo. La echo muchísimo de menos y ese amor nunca se desvanecerá", escribió la joven.

Keith O'Connell, amigo de Raechelle, también expresó sus sentimientos hacia ella, señalando que su muerte fue "repentina e inesperada" y que era una de las "almas más amables" que había conocido. "No voy a mentir, muy pocas cosas en mi vida me han afectado tanto como tu fallecimiento... Te quedaba tanto por vivir... Tanto amor que dar... Fuiste, sigues siendo y siempre serás una de las almas más bellas y amables que he conocido".

La carrera de Raechelle Chase ha sido un ejemplo en el mundo del culturismo. Fue la primera mujer neozelandesa en participar en el concurso de culturismo Figure Olympia en Las Vegas en 2011. Durante varios años estuvo inmersa en este ámbito, pero recientemente se dedicaba al modelaje de fitness e influencer, ofreciendo tutorías en línea.