Taylor Swift y Travis Kelce derrochan complicidad en las redes sociales

La famosa cantante Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce se han dado una nueva oportunidad en el amor.

Una fotografía que se ha vuelto viral en las redes sociales muestra a las celebridades de forma cariñosa junto a otra pareja en los camerinos tras la victoria de los Kansas City Chiefs sobre los Los Angeles Chargers el domingo.

En la imagen en la que posan Mecole Hardman Jr., compañero de Travis, y su novia Chariah Gordon, Taylor besa en la mejilla a un sonriente Travis Kelce.

El gesto ha recibido cientos de comentarios en las redes sociales, mayormente de los fanáticos quienes aprueban el romance.

La cantante acompañó por cuarta vez a Travis Kelce en un partido de la NFL.

Taylor Swift y Travis Kelce el día de ayer pic.twitter.com/PFllWRtP04 — La Tia Puercaylor N1 & N4 (@LaPuercaylor) October 23, 2023

Desde que la incipiente relación del tight end estelar con la superestrella del pop Taylor Swift salió a la luz poco antes del partido de los Chiefs de Kansas City contra los Bears de Chicago el mes pasado, Kelce ha sido vigilado por los fotorreporteros.

El deportista se enteró de eso cuando los paparazzi vigilaron el apartamento de Swift en Nueva York la semana pasada, capturando el momento en que salió la mañana antes de que los Chiefs jugaran contra los Jets, mientras otros fotógrafos habían estado observando su propia residencia en el área de Kansas City.

"Estamos aprendiendo con los paparazzi tomando fotos por todos lados", admitió Kelce el viernes, "Pero eso viene con lo otro. Sólo tienes que seguir viviendo y disfrutando los momentos".

Kelce, de 34 años es un soltero codiciado. En 2016, protagonizó su propio reality de citas,"Catching Kelce".

Cuando se le preguntó a Kelce si estaba sorprendido por el repentino interés en él y su relación con Swift, respondió: "Es mundial, hombre, mundial. Seguramente se ha magnificado".

Sin embargo, Kelce nunca había sido tan comentado hasta que Swift puso su aura sobre él.

"Sé que esto me lo busqué yo mismo", dijo. "He tenido la suerte de divertirme con ello. Eso es lo único que realmente importa, que al menos no moleste a nadie (dentro de los Chiefs). Como dije antes, he sido bastante bueno compartimentando y asegurándome de que mi concentración esté en ganar el juego, y no veo que eso cambie en el corto plazo".

Mientras tanto Taylor Swift continúa cosechando éxitos de su gira "Eras" y de su taquillera película documental sobre el tour.

La cadena de cines AMC Entertainment Holdings, que tiene su sede en los suburbios de Kansas City, dijo que había vendido más de 100 millones de dólares en entradas anticipadas y produjo los mayores ingresos por entradas de un solo día de su historia.