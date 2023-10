Amara La Negra abandona Mira Quién Baila: La Revancha, tras sufrir accidente durante ensayos

A pesar de que era considerada una de las concursantes más fuertes de la competencia, Amara La Negra quedó fuera de Mira Quién Baila: La Revancha después de sufrir un accidente. La cantante y actriz de origen dominicano, quien llevó a sus gemelas Sualteza y Sumajestad a la competencia de baile, no pudo cumplir su sueño de ganar el reality show.

Según informa People en español, a pesar de destacar en la pista, la también empresaria se fracturó un dedo del pie durante uno de los ensayos y tuvo que abandonar el programa antes de llegar a la gala final. "Yo soñaba con ver ese confetti caer del techo", dijo Amara, quien participó en una temporada anterior del programa Mira Quién Baila All Stars, que ganó Clarissa Molina.

"Esperé tantos años este momento", añadió al despedirse. Su madre y sus hijas estuvieron presentes en su emotiva despedida. "Mis niñas han sido mi motivación", afirmó.

La concursante dio un grito de dolor cuando ocurrió el accidente. "Desafortunadamente, en el último ensayo me rompí el hueso del dedo gordo, se me desprendió", relató. "Como soy una guerrera y una mujer muy competitiva, lo primero que pensé fue: ¿cómo puedo seguir bailando? Dejo el dedo gordo aquí en la tarima, no importa", dijo. "Fui a que me pusieran anestesia para ver si podía soportar el dolor, pero también es importante pensar en mi salud".

Amara se retiró de la competencia sintiéndose orgullosa del trabajo que realizó. "Estoy extremadamente agradecida con el público, con las personas maravillosas que me han apoyado, con mis bailarines, con mis compañeros a quienes les deseo mucha suerte", añadió la estrella de 33 años. "Tomé una decisión muy difícil para mí. Tendré que retirarme, no porque sea una mala bailarina, sino por razones de salud".