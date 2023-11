Francina Hungría encuentra el amor en medio de su labor

La ingeniera Francina Hungría reveló hoy en su perfil de Instagram que el amor ha tocado su corazón al publicar una fotografía junto a un joven que, al igual que ella, tiene discapacidad visual.

La presidenta de la Fundación Francina Hungría no ofreció muchos detalles y se limitó a escribir "Love is in the air" (El amor está en el aire), lo que provocó de inmediato una avalancha de comentarios de sus seguidores, quienes comenzaron a felicitarla.

"Que cosa tan linda. Lluvia de bendiciones para esa hermosa pareja"; "Del más profundo e intenso. Lindos, Dios los bendiga"; "Qué bellos. Dios los bendiga eternamente", son algunos de los comentarios que han publicado sus seguidores en su Instagram.

Hungría, quien perdió la visión debido a un ataque de una banda de asaltantes en el Distrito Nacional en noviembre de 2012, ha dedicado los últimos diez años de su vida a trabajar a favor de las personas con discapacidad visual y lograr su inclusión en sectores productivos, así como brindar educación a través de la Fundación Francina Hungría.

"Hay mucha gente que quiere vincularse con nosotros. Y eso es genial. Aunque seguimos siendo un equipo pequeño, hemos crecido abismalmente en términos de proyectos y puedo decir que hemos tenido un impacto mucho mayor", declaró recientemente a Diario Libre.

En otras publicaciones de Instagram se observa a Hungría compartiendo con el hombre que ha conquistado su corazón.

Su campaña "Bastón Blanco" ha obtenido el respaldo de sectores sociales del país y de entidades internacionales que se han unido a su labor social, la cual ha contribuido a mejorar la calidad de vida de las personas que han perdido la visión o que han nacido sin ella.