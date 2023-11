La Materialista expresa su anhelo de ser madre durante intercambio de votos con Eury Matos

Las lágrimas de felicidad brotaron a mares en la boda de la cantante urbana La Materialista y el promotor y mánager artístico Eury Matos, celebrada este sábado en Santo Domingo ante 200 invitados.

Según puede verse en un video colgado por Telemundo, cuyas cámaras tuvieron acceso exclusivo al enlace al igual que la revista People en Español, gran parte de los invitados tenían una servilleta a la mano en el momento en que los hoy esposos pronunciaron sus votos matrimoniales.

La exponente urbana, en medio de las lágrimas, expresó haber encontrado el amor de su vida y reiteró su anhelo de ser madre por primera vez, mientras que el mánager de El Alfa prometió amarla y cuidarla hasta que "Dios permita que esté en esta tierra".

"Junto a ti quiero tener el milagro de poder ser madre por primera vez", fue el deseo de la intérprete de "Química de amor" al frente de Matos.

"Yo por mi parte le pedí a Dios y declaré con nombre y apellido nuestro amor, fue tan grande la conexión que sin saber bien quién eras en tus brazos yo me sentí segura y así quiero sentirme todos los días de mi vida", continuó entre sollozos.

Mientras que Matos pronunció: "Desde hoy y siempre voy a estar amándote, respetándote, cuidando nuestra familia, nuestro amor, nuestro legado, hasta que Dios permita que esté en esta tierra".

El momento fue compartido por el programa "Hoy Día" de Telemundo, cadena que tuvo la exclusiva del enlace junto a People en Español.

La pareja se dio el "sí acepto" tras dos años de noviazgo, en el hotel El Embajador, el mismo lugar elegido por El Alfa para su boda con Alba Rosa en 2021.

Video de los votos

Yameyry Ynfante, nombre de pila de la cantante, lució cinco hermosos vestidos de Suzelle Taveras, directora de Bride to Be.

Uno de los utilizados para la sesión fotográfica fue elaborado con cristales y perlas.

"Cuando se sentó con nosotros, ella nos dijo: 'Quiero romanticismo pero también un toque sensual pues ese es mi ADN'. Creemos que esto se vio reflejado en el vestido principal que fue bien romántico y en todas las creaciones en las que se mezclaron ambas mujeres", dijo Taveras.

La pareja eligió el 11/11/ 2023 porque es un número que los ha marcado desde que iniciaron su romance y que simboliza "iluminación y conexión con lo divino".

"Desde que la conocí, yo sabía que quería estar con ella siempre", ha revelado Matos de La Materialista en entrevistas anteriores tanto para Telemundo como para la revista People en Español.

"Le dije: 'La próxima boda va a ser la nuestra aquí'. Ella no lo creyó. Teníamos días de estar saliendo".

Fue en la temporada de "La casa de los famosos" de Telemundo que Matos le pidió matrimonio.

En una publicación de Instagram, la cantante de "Las chapas que vibran" pidió que de ahora en adelante la llamen señora y escribió "Señora Matos".

Además, elogió al hombre con quien se casó en un largo mensaje. "¿Con quién me casé? Con un caballero y no porque me da los buenos días con desayuno en la cama o me abre la puerta del carro, sin duda podría ignorar todo lo antes mencionado porque me hace sentir como una dama, las damas me entienden como los caballeros a él. Yo me casé con un amigo que me cuida sin medida y me respalda en mis planes. Me casé con un ejemplo de papá que me invita e ilusiona constantemente a la idea de ser madre", fue parte de la dedicatoria.

Eury Matos y La Materialista revelaron a People en Español que compraron una nueva casa hace un año. "Tenemos casa aquí en Dominicana y en Miami, pero falta tiempo para decorar y ponerle lo que uno necesita, que ha sido complicado con el trabajo", comentó la cantante.