Policía cree que Daniel Sancho no actuó solo en caso de asesinato

El chef Daniel Sancho volverá a comparecer en los juzgados tailandeses el próximo 27 de noviembre acusado por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta, cometido a principios del pasado mes de agosto.

La fiscalía tailandesa de Samui (en el sur de Tailandia) presentó el informe en el que acusaba al chef español de asesinato premeditado y ocultación del cuerpo del cirujano colombiano.

El castigo por este crimen es pena de muerte en Tailandia.

Ahora, la defensa del joven español, encabezada por Marcos García Montes, trabaja para conseguir rebajar la condena del acusado.

"Y que este hombre en un forcejeo cae hacia una bañera y casi se fractura el occipital, que es la causa de la muerte, con lo que estamos en un homicidio imprudente como máximo", aseguró el letrado, que defiende que la muerte del cirujano se dio a causa de una pelea entre ambos.

"¿Accidental? No, no. La fractura del cráneo de Edwin no fue accidental, Daniel Sancho cogió su cabeza y lo golpeó contra el lavabo, lo tenemos acreditado", respondió el coronel Panya Niratimanon, jefe de la Comisaria de Koh Phangan.

"Confesó que había comprado cuchillos, y claro que tenemos todo lo que utilizó para desmembrar su cuerpo", aseguró en relación a la primera confesión que realizó el joven pocos días después de que se produjese el asesinato, según el medio español ABC.es.

"Toda la confesión detallada de Daniel coincide con todas las evidencias que encontramos: pruebas biológicas, cuchillos, bolsas, guantes, cama, testigos...", añadió.

La prensa española cita que el caso podría dar un giro radical después de que el jefe de la comisaría de Koh Phangan, lugar en el que Daniel Sancho fue detenido, hubiese admitido que quizás el chef no actuó solo.

"Daniel no llegó a Tailandia procedente directamente de España, vino de otro país", ha declarado al programa 'Vamos a ver', especificando que no puede dar demasiada información.

A principios de noviembre, el español hijo del actor Rodolfo Sancho, se declaró no culpable del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia, durante una vista en el tribunal de la isla de Samui, informaron a EFE fuentes cercanas al caso.

En esa vista, Sancho, de 29 años y en prisión provisional desde el pasado 7 de agosto, negó ser culpable del asesinato premeditado del colombiano en la isla de Phangan, así como de hacer desaparecer su pasaporte, dos de los tres cargos en su contra, pero se declaró culpable de ocultar partes de su cuerpo.

Sancho aseguró durante la vista que la muerte de Edwin Arrieta se debió a un accidente.