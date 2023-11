Modelo Yaritza Reyes se casa con Marek Zmyslowski

La modelo, actriz y ex Miss República Dominicana 2013 Yaritza Reyes se casó con su prometido, el empresario y escritor polaco Marek Zmyslowski.

"Story short (historia corta)", expresó en un video colgado en su cuenta de Instagram, mostrando los anillos con su esposo.

La boda se realizó en Hacienda Cocuyo, en Samaná, con una espectacular vista de fondo. Reyes usó un vestido de novia escote Halter blanco con una ligera cola.

Mientras su pareja vistió un conjunto elegante azul marino. Zmyslowski dijo en sus redes sociales: "I married my best friend (me casé con mi mejor amiga)".

Al enlace se dio cita la comunicadora Mariasela Álvarez, quien le deseó lo mejor a los recién casados. "Aquí les dejo algunos momentos mágicos de la boda de esta hermosa pareja que parece sacada de un cuento de hadas, y quienes nos hicieron reír, llorar y emocionarnos con los votos más románticos que he escuchado".

En marzo pasado Reyes anunció su compromiso con el escritor y compartió varias imágenes del momento: "By the way... someone just popped a question and I said 'of course!' - new chapter begins - Hey fiancé @marekchinedu" (Por cierto... alguien acaba de hacer una pregunta y dije "¡por supuesto!" - comienza un nuevo capítulo. Hola prometido @marekchinedu)", fueron sus palabras en inglés y español.

Marek Zmyslowski es un escritor (autor de "Persiguiendo unicornios negros"), empresario e inversionista polaco, cofundador de proyectos como Jumia Travel, Sunroof.se y Samana Group y tiene inversiones en República Dominicana.

Ambos se conocieron el 13 de julio de 2017. "Te vi en el lobby del hotel de camino al baño, mientras estaba en una horrible cita de Tinder. Cuando te vi mi vida desde entonces no volvió a ser la misma. Supe de inmediato que íbamos a estar juntos y que eras la indicada", contó Marek.

Yaritza Reyes se dio a conocer en el Miss RD Universo y luego participando en el certamen Miss Universo 2013. Quedó como finalista en Miss Mundo 2016.

En julio de 2021 se fue a España, donde estudió actuación. La joven modelo ha actuado en las películas "Tubérculo Gourmet", "Tubérculo presidente", "Ovni", "Love Kills", "La música por dentro", "Casi fiel" y "Maneras misteriosas".