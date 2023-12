Presentadora de televisión cancela su boda al descubrir que su novio es estafador de Tinder

En noviembre de este año, la presentadora de televisión y periodista chilena Ana María Silva estaba casi lista para concretar su matrimonio con el empresario Marcelo Becker. Sin embargo, todo se canceló tras descubrir que era un estafador.

Un reportaje expuso a este hombre como un verdadero "príncipe del engaño", pues se dedicaba a seducir mujeres, para luego dejarlas con grandes deudas y el corazón roto, tal como sucedió en el popular documental de Netflix.

Según los reportes de medios chilenos, el sujeto parecía ser el hombre ideal, pero lo cierto es que hay al menos una docena de víctimas que reclaman haber caído en sus trampas, financiando sus millonarios gustos.

"Quedé destruida, me costó meses recuperarme. Darme cuenta de que me enamoré de una persona que no existía, y que todo había sido planeado, fue devastador", expresó una de las mujeres.

Según reveló el reportaje, Becker tiene 40 años y tiene tres hijos de dos matrimonios. Se presentaba como ingeniero comercial, pero, desde la universidad de la que habría egresado, aseguraron que nunca estudió ahí.

Cuando ya estaba comprometido en matrimonio con Ana María Silva, el estafador seguía escribiéndose con potenciales víctimas a las que podía sacarles buenas sumas de dinero.

Marcelo Becker no solo se encargaba de estafar mujeres a las que conocía en aplicaciones de citas, ya que también enfrenta cargos por vender pólizas falsas en la empresa en la que trabajaba.

Tras hacerse pública la investigación, el sujeto habría contactado posteriormente a sus exparejas para llegar a un acuerdo y evitar que se hicieran públicas las denuncias en su contra, pero fue en vano.

Terminó compromiso

Finalmente, Ana María Silva canceló la boda hace un mes, justamente porque supo que se mostraría un reportaje, exponiendo al hombre que era su prometido.

"Resulta que ella suspendió el matrimonio porque se enteró de que su pareja era el estafador de Tinder. Ella se enteró de esto porque supo que estaban preparando un reportaje de su novio", se indicó en el reporte.