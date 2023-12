Residente se arrepiente de frase sobre Palestina en tema "Atrévete"

En el año 2009, el rapero boricua René Pérez, en ese tiempo llamado Residente del grupo Calle 13 lanzó una de las canciones más famosas y reproducidas de su carrera al punto de llevarlo a la fama internacional.

En una de las líneas o versos de "Atrévete" hizo referencia a Palestina y dijo: "que va a explotar como palestino".

En este 2023, Residente declaró que se arrepiente de haber escrito eso y anunció que no lanzará su nuevo disco como tenía previsto en apoyo a los palestinos que han sido masacrados en la guerra con Israel.

No cantará esa frase

Residente se avergüenza de la línea "que va a explotar, como palestino" de su rola Atrévete-te-te y llama a reflexionar sobre los prejuicios negativos que nos han inculcado sobre los palestinos. pic.twitter.com/kxwajlMKUs — Ángel Plascencia (@Angel_pc) December 13, 2023

Los usuarios de las redes sociales lo criticaron y le recordaron cuando dijo en 'Atrévete': "Señorita intelectual ya sé que tienes el área abdominal que va a explotar, como fiesta patronal, que va a explotar como palestino".

"Cuando yo de chamaquito escribí Atrévete (2009) no tenía ni idea, ni put* idea de lo que ocurría en el Medio Oriente, me salió esta línea, que ya está cancelada de mis conciertos, -que va a explotar como Palestino- me da una vergüenza cabrona haberla escrito", deploró el artista boricua.

Comentó que se empezó a educar, a entender, a conocer lo que sucede realmente en Palestina, en Gaza y "a entender el pueblo".

También criticó a los Latin Grammy 2023, que se celebraron en Sevilla, España, por no hacer referencia de las víctimas en Palestina.

"Como artista me entristece el ver que durante toda la premiación de los Latin Grammy nadie dijo nada sobre este genocidio", lamentó el intérprete de "Latinoamérica".

En el video, el rapero manifestó que no hay que ser un historiador para "ponerte en el lugar de cada persona masacrada en Palestina. Esto se trata de crear empatía, de ponerte en el lugar de los demás, de pensar en los demás, de pensar que ese niño que acaban de matar puede ser tu hijo, tu hermano o que esa mujer debajo de los escombros puede ser tu mamá".

También señaló que hay mucha desinformación sobre el tema y pide a las personas que se informen.

Los cortes del video explicativo de unos siete minutos se han vuelto viral en las redes sociales.

Retrasa disco

El rapero puertorriqueño Residente ha anunciado que pospuso la publicación de su nuevo disco y varios videos al no sentirse "bien" e "indiferente" "frente a todo el genocidio macabro que destruye lentamente a Palestina".

"Les cuento a todos los que les interesa mi música, que desde octubre decidí posponer la salida de mi disco junto con varios videos que se suponía que saldrían este año porque se me hace imposible hacerlo frente a todo el genocidio macabro que destruye lentamente a Palestina" Residente Cantautor “

"No me siento bien, me duele demasiado, pienso en mi hijo todos los días, no puedo ser indiferente ante esto", prosiguió René Pérez, nombre de pila de Residente, padre de Milo y quien llegó a filmar su video musical 'Multi Viral' en Palestina.

En su mensaje en un video en su cuenta de Instagram, el artista cuestionó "¿cuándo fue el día en el que nos deshumanizamos a tal nivel que podemos ver como explotan las cabezas de niños y niñas en frente nuestro y no decimos nada?".

Videoclip "Atrévete"

Su famoso estribillo y audiovisual "Atrévete te-te salte del clóset" acumula más de 418 millones de reproducciones en Youtube.