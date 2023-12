Abogado advierte a Tekashi que "pagará" por su accionar en contra Yailin en Miami

El abogado de Yailin la Más Viral, Andrés Toribio, advirtió este jueves al rapero estadounidense Tekashi 69 que está en contacto con la Procuraduría General de República Dominicana por su "accionar" en contra de la exponente urbana en Miami, Estados Unidos, y que tienen "conocimiento de todo".

Pese a que ayer, miércoles 13 de diciembre, Toribio afirmó que Yailin se encontraba "bien" y que no estaba herida en un hospital, por la imagen que circuló de ella con el rostro golpeado, hoy dejó entrever que la intérprete de "Narcisista" habría sido maltratada.

El abogado señaló que 6ix9ine tendrá consecuencias. "Daniel Hernández 6ix9ine, tú deberás pagar por tu accionar en contra de Jorgina Lulú Guillermo Díaz Yailin, ya tenemos conocimiento de todo, hoy fue suficiente y en RD estamos en contacto con la @ProcuraduriaRD. Tenemos conocimiento pleno de lo ocurrido en Miami", fue el mensaje escrito por el apoderado de la urbana.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/14/captura-pantalla-abogado-andres-toribio.jpg Mensaje publicado por Andrés Toribio en Twitter (X). (TWITTER)

También, este jueves, Santiago Matías reveló en su plataforma una presunta conversación con Yailin donde confiesa entre sollozos que estuvo siendo amenazada y maltratada por Tekashi en Miami.

Según Alofoke, las autoridades de Miami acudieron al lugar.

Unas imágenes de Yailin La Más Viral con el rostro golpeado que circularon en línea este miércoles, generaron preocupación en algunos de sus fanáticos y escepticismo en otros.

Esto sucedió luego de cerrar su cuenta de Instagram y durar un tiempo fuera de redes sociales.

Lo que Yailin dijo el miércoles

Para acabar con las especulaciones, Yailin realizó ayer miércoles una transmisión en vivo de Instagram, donde explicó que su estado físico fue provocado por un accidente de tránsito, negando que haya sido agredida por el rapero estadounidense Tekashi 69 o que se trate de una estrategia para promover su música.

En el video, la exponente urbana también acusó a una exempleada de filtrar la fotografía, diciendo que los golpes habían sido ocasionados por Tekashi, información que supuestamente se habría inventado por haberla despedido.

De igual manera, Yailin negó que le adeude dinero a la mujer, quien alegadamente tiene en su poder algunas pertenencias suyas, incluyendo un perro, que se desconoce si fue el que le había regalado su expareja Anuel AA.

"Yo pasé un accidente con Dani, o sea fuimos a discoteca, salimos a discoteca, pero como eso no salió a la luz y todo fue algo chilling, para no preocupar, yo no dije nada", dijo Yailin en el live.

Andrés Toribio, en su cuenta de Instagram, desmintió ayer miércoles que la artista estuviese hospitalizada.

"Falso que @yailinlamsviral se encuentre herida en un hospital, hace minutos estuve hablando con la misma vía video llamada, todo bien".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/14/yailin-golpeada-1.jpg Imagen que circuló ayer, miércoles, 14 de diciembre, de Yailin presuntamente golpeada.

En reiteradas ocasiones, Yailin públicamente ha defendido a su pareja asegurando que él no la golpea.

Caso en La Vega y terapia contra la ira

En octubre, el rapero estuvo preso en La Vega durante varios días acusado de "tortura y barbarie" en contra de tres productores musicales veganos, a los cuales está acusado de golpear "por celos", debido a que Yailin grababa con ellos un tema musical.

Días después, el Tribunal de Atención Permanente de La Vega ordenó libertad bajo fianza y le impuso el pago de una garantía económica de RD$500 mil, impedimento de salida y presentación periódica.

El tribunal, además, dispuso orden de alejamiento o protección del imputado hacia las víctimas.

También la sala ordenó al artista someterse a tratamiento contra de ira.