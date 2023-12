Circula imagen de Yailin con heridas y golpes en el rostro; ¿qué le sucedió?

Unas imágenes de Yailin La Más Viral con el rostro golpeado que circularon en línea este miércoles, generaron preocupación en algunos de sus fanáticos y escepticismo en otros. Esto sucedió luego de cerrar su cuenta de Instagram y durar un tiempo fuera de redes sociales.

Para acabar con las especulaciones, Yailin realizó una transmisión en vivo de Instagram, donde explicó que su estado físico fue provocado por un accidente de tránsito, negando que haya sido agredida por el rapero estadounidense Tekashi 69 o que se trate de una estrategia para promover su música.

En el video, la exponente urbana también acusó a una exempleada de filtrar la fotografía, diciendo que los golpes habían sido ocasionados por Tekashi, información que supuestamente se habría inventado por haberla despedido.

De igual manera, Yailin negó que le deba dinero a la mujer, quien alegadamente tiene en su poder algunas pertenencias suyas, incluyendo un perro, que se desconoce si fue el que le había regalado su expareja Anuel AA.

"Yo pasé un accidente con Dani, o sea fuimos a discoteca, salimos a discoteca, pero como eso no salió a la luz y todo fue algo chilling, para no preocupar, yo no dije nada", dijo Yailin.

"Esa foto la tenía la persona esa, esa persona se ha puesto a escribirle a todo el mundo que se debe, que no se le debe, esa persona yo la tengo grabada aquí. Lo que se le debe son 1,700 dólares, pero yo le estoy diciendo a esa persona que tiene algunas cosas mías, y que mande el perrito y todo, no lo quiere mandar diciendo que teme por su vida", añadió.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/14/yailin....jpg Yailin negó que le deba dinero a la mujer, quien alegadamente tiene en su poder algunas pertenencias suyas. (FUENTE EXTERNA)

Abogado niega violencia de género

El actual representante y abogado de Yailin La Más Viral, Andrés Toribio, desmintió en su cuenta de Instagram que la artista se encuentre hospitalizada y con golpes.

Debido a la imagen que se hizo viral en las redes sociales este miércoles en la noche, el abogado escribió: "Cuando veo bochinche en las redes y llamo a Lulú ¿Dime Toribio?".

Al parecer, el jurista de inmediato se puso en contacto con la intérprete de "Egoísta" para asegurarse de que todo estuviera bien.

La artista tiene varios días con su cuenta de Instagram oficial inhabilitada, lo que ha llevado a especulaciones sobre si se trata de alguna estrategia de contenido.