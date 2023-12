Yailin y Tekashi se acusan mutuamente de agresión física

El rapero estadounidense Tekashi 69 se defendió la noche de este jueves de ejercer violencia doméstica contra la urbana dominicana Yailin la más viral, de quien también circularon varios videos en los que ella lo acusa de golpearla y no entregarle su pasaporte.

En una serie de videos colgados en sus historias de Instagram y posteriormente en un live, 6ix9ine mostró un video donde la intérprete de "Pa' ti" le tumba el celular con una especie de palo de plástico y lo golpea en el hombro mientras ella está llorando y luce desestabilizada.

También comparte otro donde Yailin patea su carro, además de un tercer video donde ella, llorando, le reclama por mirar el trasero a otra persona.

Además de un clip donde la policía de Miami la arresta, Estados Unidos. Sin embargo, Yailin también se defendió acusándolo de recibir muchos maltratos y de estar prácticamente secuestrada.

Pasadas las 8:30 p.m. de este jueves, el abogado de Yailin la Más Viral, Andrés Toribio, le advirtió al rapero que estaba en contacto con la Procuraduría General de República Dominicana por su "accionar" en contra de la exponente urbana en Miami, Estados Unidos, y que tienen "conocimiento de todo".

Luego de esto Tekashi subió su respuesta.

Yailin se defiende y dice Tekashi la golpeaba

Acto seguido de los videos publicados por Tekashi salieron a la luz los de Yailin exponiendo, entre llantos, los supuestos malos tratos que recibe de 69. Entre los cuales señaló: golpearla en varias ocasiones, romperle su celular, esconderle su pasaporte, tenerla 'secuestrada' y no entregarle sus pertenencias para poder separarse.

"Mijo, dame mi prenda, basura... mira este lo que sube es cosa de marketing que le regala cosas a las mujeres y después se lo quita. Yo no tengo nada, ¿donde ta' lo mío" Yailin Exponente urbana “

En otra discusión, grabada desde el baño, Yailin enseña cómo Tekashi le arruina una peluca entrándola en un inodoro y afirma que también le entró su celular ahí. "Me quiere dar", grita.

También alega que Tekashi le borró las pruebas de un teléfono donde este supuestamente la golpeaba.

"Dame mis cosas, y búscame mi carro, dame mi dinero, mi prenda y to' mi vaina. Por eso es que está pasando to' esto, porque no me quiere dar lo mío", se oye a una molesta Yailin en una videollamada con un conocido y que se ha compartido en las redes sociales.

Tekashi hace live

El intérprete de "Gooba" minutos después hizo un live que sumó más de 400 mil usuarios en línea afirmando que su pareja o ya expareja es una persona impulsiva y que necesita ayuda. También negó que la golpeara.

"Una persona que de verdad ama a alguien trata de darle mucho amor. El amor mío fue genuino", aseguró.

"Yailin necesita mucha ayuda. La amo con el corazón entero, pero ya no puedo quedar como el malo siempre", dijo Daniel Hernández, de 27 años, nombre de pila de Tekashi.

Este jueves, Santiago Matías reveló en su plataforma una conversación con Yailin, en la cual ella confiesa, entre sollozos, que estuvo siendo amenazada y maltratada por Tekashi en Miami, Estados Unidos.

Según Alofoke, las autoridades de Miami acudieron al lugar.

Lo que Yailin dijo este miércoles 13 de diciembre

La raíz de toda esta situación fue una imagen de Yailin con el rostro herido que circularon en las redes. Hace pocos días, la urbana cerró su cuenta de Instagram y duró un tiempo fuera de redes sociales, pero para acabar con las especulaciones realizó ayer miércoles una transmisión en vivo de Instagram, en el que explicó que su estado físico fue provocado por un accidente de tránsito, negando que haya sido agredida por el rapero estadounidense Tekashi 69 o que se tratase de una estrategia para promover su música.

En el video, la exponente urbana también acusó a una exempleada de filtrar la fotografía, diciendo que las lesiones habían sido ocasionadas por Tekashi, información que supuestamente se habría inventado por haberla despedido.

También negó que le adeude dinero a la mujer, quien alegadamente tiene en su poder algunas pertenencias suyas, incluyendo un perro, que se desconoce si fue el que le había regalado su expareja Anuel AA.