Martha Heredia aconseja a Yailin tras escándalo de violencia doméstica: Si puedes salir ahora, sal

"Me da muchísima pena porque yo pasé por ahí, pero la sociedad y hasta la justicia me dieron la espalda porque yo había cometido un error que no tenía nada que ver con el maltrato que recibía y hasta lo declararon inocente, que supuestamente lo denuncié por celos".

Lo anterior es parte del mensaje publicado en Instagram por la cantante Martha Heredia, que posteriormente borró, en solidaridad con la exponente urbana Yailin, tras esta hacer público el supuesto maltrato que recibe por parte de su actual pareja, el rapero estadounidense Tekashi 69.

Con su mensaje, Martha Heredia hizo referencia al episodio que vivió en el año 2013, cuando acusó a su pareja de ese entonces, el rapero Vakeró, de maltrato físico, pero poco tiempo después él fue liberado.

Heredia señaló los peligros de estar en una relación donde se sufre agresión y aconsejó a Yailin que haga lo posible por salir de ese círculo de violencia.

"Si puedes salir ahora, sal... puedes hacer cosas todavía, que tienes el apoyo de la gente y además, con tu Instagram, si te manejas puedes vivir como una reina en República Dominicana junto a tu hija".

La artista advirtió que su mensaje no fue creado para ganar notoriedad y protagonismo con la situación, "pero me da rabia. Los maltratadores son personas muy inteligentes y manipuladoras, porque es que el maltrato no es sin querer. Este tipo de personas están impuestos a hacérselo a todas las parejas que han estado".

Aunque, la artista hizo público los episodios de violencia fue su pareja, el rapero Tekashi 69, quien la denunció formalmente ante las autiridades estadounidenses, quienes, como mostró el propio rapero en un clio, la apresaron.

Yailin fichada por la justicia de los Estados Unidos

Tras ser denunciada por su pareja Tekashi 69 por agresión, la cantante urbana criolla fue arrestada. El programa de entretenimiento "El Gordo y la Flaca" mostró la imagen de su ficha policial.

"Pobre niña, me da mucha pena. Necesita mucha ayuda psicológica para controlar su ira. Ojalá todo salga bien y no la deporten de Estados Unidos por violencia doméstica", escribió una seguidora del programa en reacción a la publicación realizada por el espacio de farándula en la red social Instagram.