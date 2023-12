Cantante Melody está embarazada de su primer bebé

La cantante española Melody, quien encantó hace años a una generación de niños y adolescentes con temas como "De pata negra" y "El baile del gorila", está embarazada de su primer bebé.

La feliz noticia la dio a conocer la artista de 33 años a principios de este mes. Hace poco reveló el sexo de la criatura y espera un varoncito.

En un primer video publicado en sus redes sociales, expresó: "Voy a dar una noticia que me llena de alegría y emoción!!! Viene bebé a bordo!!! Me llena de alegría contaros esta noticia, estamos súper felices y me encanta poder compartirlo con vosotros!! Ha sido un año lleno de muchas alegrías y ésta la que más!".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/18/melody-cantante-espanola-3.jpg La cantante Melody muestra la etapa de la dulce espera. (INSTAGRAM @YOSOYMELODY)

Destacó que se encuentra súper bien y con ganas de seguir compartiendo música con su público.

Luego, en otro video con el audio de su canción "Trato" mostró su creciente barriquita en un clip frente al espejo revelando que será madre de un niño.

"Así vamos!!! Que experiencia tan bonita, hoy hicimos una eco y estamos felices. Por cierto viene un varoncito en camino!", dijo.

En entrevista con el programa español "Fiesta" con la presentadora Emma García, Melody dijo que ella y su pareja están felices, aunque prefiere mantener en anonimato su nombre porque él no es figura pública.

"Estamos los dos loquitos, estamos derretidos". Eso sí, la cantante prefiere respetar su anonimato.

"Sí que es verdad que no soy una persona de contar mucho, pero no por nada, sino porque salgo al espectáculo para cantar y bailar y en la vida personal me gusta cuidarme mucho. Yo he elegido cantar, pero mi pareja no. Yo tengo que respetar eso, hay personas a las que les gusta y a otros que no", subrayó.

Estrella infantil

Melodía Ruiz Gutiérrez, conocida como Melody, despegó en el mundo de la música con solo 10 años.

"El baile del gorila", del año 2001, fue merecedor de un disco de platino en España. Ella se retiró por un tiempo de los escenarios, pero cobró mucha fuerza en las redes sociales por su belleza y sensualidad.

En 2018 reapareció a ritmo de reguetón con el nuevo sencillo ´Parapapá´.

Este 2023, ha lanzado varias canciones entre ellas "No sé" y "El trato".