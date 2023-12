Selena Gómez y su novio Benny Blanco, entre besos y románticas fotos

La cantante Selena Gómez presume su amor con el productor Benny Blanco a pocos días de confirmar el noviazgo.

La intérprete, que grabó con Blanco, Tainy y J Balvin el tema "I Can't Get Enough" en 2019, publicó ante sus más de 429 millones de seguidores en Instagram un romántico beso con su pareja en una foto en blanco y negro.

La imagen contenida en una serie de fotografías disfrutando de estas fiestas decembrinas en compañía de familiares y amigos ha logrado más de 10 millones de likes.

La cantante y actriz dijo recientemente que el productor de 35 años es "mi todo absoluto en mi corazón", en respuesta a un post de Instagram en el que se explicaba el inicio de la relación con Benjamin Joseph Levin, nombre real del músico.

"Mejor que cualquiera con quien haya estado", agregó la exestrella de Disney.

Luego de esto, a raíz de las críticas, compartió una foto en su historia de Instagram de ella apoyando su cabeza en el pecho de Benny.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/18/selena-gomez-y-benny-blanco-besos.jpeg La imagen compartida por Selena Gómez junto a Benny Blanco. (INSTAGRAM)

Defiende a su pareja

No ha sido la primera vez que defiende de las críticas a Blanco, quien fue su amigo durante varios años e incluso de Justin Bieber, a quien le produjo canciones.

Benny llegó a cuestionar en una ocasión que Selena Gómez fuera una artista musical y tuviera una marca de maquillaje al mismo tiempo, Rare Beauty.

También lo han criticado por no ser tan bonito como sus otras parejas.

"Este es mi momento más feliz. Pero nunca permitiré que sus palabras guíen mi vida. Nunca. Estoy harta. Si no pueden aceptarme en mi momento más feliz, entonces no estén en mi vida en absoluto", reaccionó Gómez.

Selena y Benny comenzaron a salir en octubre pasado, cuando fueron fotografiados en el evento benéfico Rare Impact Fund en Los Ángeles.

Además de su trabajo como productor, es un artista, ya que en 2018 lanzó su sencillo debut ´Eastside´ junto a Halsey y Khalid.

Blanco ha trabajado con algunos de los más grandes artistas a lo largo de los años, incluidos Ed Sheeran, Katy Perry, Kesha, Britney Spears, Rihanna, Kanye West, The Weeknd y Justin Bieber, exnovio de Selena.

Además, tiene el lanzamiento de un libro de cocina pendiente. ´Open Wide: A Cookbook for Friends´ saldrá a la venta en abril del próximo año.