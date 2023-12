J Balvin le responde a Anuel luego de mencionarlo en tiradera con Arcángel

El reguetonero colombiano J Balvin ha sido mencionado últimamente en varias canciones. Primero fue Bad Bunny en "Mónaco" y ahora el trapero boricua Anuel AA en su reciente tiradera con Arcángel titulada "Glock, Glock, Glock" en respuesta a "FN8" (Feliz Navidad 8).

"Y Balvin, si sabemo´ que Eladio es un rey del trap, pero no diga´ que es el único, canto de estúpido", dice el verso del sencillo del denominado "Real hasta la muerte".

José Álvaro Osorio Balvin, nombre de pila del urbano de 38 años, estaba haciendo un live en Instagram y fue cuestionado sobre la tiradera de Anuel y Arcángel, la cual aprovechó para dar su opinión.

"A mi nadie me quita la paz que he trabajado todos estos años, de tanto aprendizaje. Estar enfocado en tener un hijo hermoso, en una mujer como Valentina que me apoya y que está conmigo en las buenas y malas. Eso es lo que pienso", comentó el también productor musical.

Al momento, el autodenominado "Dios del trap" no ha emitido expresiones al respecto.

Balvin y Anuel han grabado temas juntos anteriormente como "China" y "Location".

Origen de la tiradera

Arcángel, el denominado "Duende Malvado", acostumbra a finalizar el año con su "Feliz Navidad", una canción en la que se descarga con quienes ha tenido polémica.

Aunque tenía varios años sin hacerla, este 2023 decidió volver con "Feliz Navidad" edición 8.

Todo inició luego de que "La Maravilla" confirmara en una entrevista con el programa "Primer Impacto", de Univisión, que ya no es amigo del intérprete de "Mas rica que ayer" porque su cuñado, el violinista y manejador de artistas, Frabián Eli Carrión, demandó a Anuel por incumplimiento de contrato tras despedirlo sin justificación.

Al igual que Kendo Kaponi, Emannuel Gazmey Santiago- nombre de pila de Anuel- alega que Carrión malverso sus ganancias y le robó dinero.

Acto seguido, Anuel acudió a sus redes sociales para burlarse de las declaraciones del hombre natural de "La Calma" (barriada ubicada en Santurce, Puerto Rico).

"Aquí practicando la pose pa´ cuando Arca me meta preso", escribió Anuel junto a una imagen que publicó en sus historias de Instagram.

Austin Santos, nombre de pila de Arcángel, también acudió a la red social para responderle que no discutía con "títeres pela´os" y menos con gente que no tiene "credibilidad callejera".

Gazmey Santiago arremetió contra el autor de "Por amar a ciegas" asegurando que necesita del Conejo Malo para pegar un tema.