Influencer que aconsejaba sobre cómo criar a los hijos, enfrenta cargos por maltrato

La madre influencer de Utah que daba consejos sobre cómo criar a los hijos en su ya desaparecido canal de YouTube 8 Passengers se declaró culpable este lunes de cuatro delitos graves de abuso infantil agravado en segundo grado, por maltratar y dejar pasar hambre a dos de sus hijos.

Según Telemundo Noticias, Ruby Franke, madre de seis niños, se declaró culpable de los tres primeros cargos en su contra, y sobre el cuarto cargo dijo: "Con el más profundo pesar y pena por mi familia y mis hijos, (me declaro) culpable".

El juez John J. Walton aceptó su acuerdo de culpabilidad y programó la sentencia para el 20 de febrero. El abogado de Franke, LaMar Winward, reconoció que el acuerdo deja la sentencia en manos del juez y no descarta una pena de prisión.

"Ruby Franke es una madre devota y también una mujer comprometida con la mejora constante", dijo Winward Law en un comunicado. Franke inicialmente creyó que Jodi Hildebrandt "tenía la perspicacia para guiarla hacia un camino de mejoramiento continuo", pero dijo que Hildebrandt "aprovechó esta búsqueda y la transformó en algo atroz".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/19/rubyfranke-court-121823-3.jpg Descubre la historia de la madre influencer de Utah que admitió maltrato a sus hijos. Conoce las repercusiones de sus acciones. (FUENTE EXTERNA)

Hildebrandt "aisló sistemáticamente a Ruby Franke de su familia, de sus hijos mayores y de su marido, Kevin Franke", según el comunicado.

Franke y Hildebrandt fueron arrestadas el 30 de agosto después de que el hijo de 12 años de Franke escapara de la casa de Hildebrandt en la ciudad de Ivins, en el sur de Utah, y le pidiera a un vecino que llamara a la policía, según la llamada al número de emergencias 911 publicada por el Departamento de Policía de St. George.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/19/ruby-franke-family-2.jpg Ruby Franke junto a sus hijos. (FUENTE EXTERNA)

El niño estaba demacrado y tenía cinta adhesiva alrededor de sus tobillos y muñecas, pero no dijo por qué, según la persona que llamó al 911.

"Creo que ha estado... ha estado detenido", dijo con la voz entrecortada la persona que llamó. "Obviamente está cubierto de heridas".

La hija de 10 años de Franke también fue hallada en la casa de Hildebrandt, según los registros judiciales. Ambos niños fueron llevados al hospital. Los cuatro hijos menores de Franke fueron puestos bajo custodia estatal.

Franke y Hildebrandt están acusadas de seis delitos graves de abuso infantil agravado cada una. Han permanecido encarceladas desde su arresto.

El niño de 12 años dijo a los investigadores que "Jodi" le puso ataduras en los tobillos y las muñecas, y que usaron pimienta de cayena y miel para vendar las heridas causadas por los amarres, según una orden de registro.

Kevin Franke ha solicitado el divorcio de Ruby

Hildebrandt acordó no ver pacientes hasta que los funcionarios estatales de licencias aborden las acusaciones. Su próxima audiencia judicial está prevista para el 27 de diciembre, según los registros judiciales. Su abogado, Douglas Terry, no respondió de inmediato una llamada telefónica en busca de comentarios sobre las acusaciones hechas contra Hildebrandt.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/19/ruby-frankedd.jpg Ruby Franke, madre de seis niños. (FUENTE EXTERNA)

La familia de Franke fue criticada en línea por su canal de YouTube 8 Passengers , donde se vio que le prohibían a su hijo mayor que entrara en su habitación durante siete meses por gastarle una broma a su hermano menor.

de Franke fue en línea por su canal de , donde se vio que le a su hijo mayor que entrara en su habitación durante siete meses por gastarle una a su hermano menor. En otros videos, Ruby Franke dijo que se negó a llevarle el almuerzo a un niño de jardín de infantes que olvidó la comida en casa, y también que amenazó con cortarle la cabeza al juguete de peluche de una niña para castigarla por romper cosas en la casa.

En un video, Franke dijo que ella y su esposo les dijeron a sus dos hijos menores que no recibirían regalos de Santa Claus un año porque habían sido egoístas, y no mejoraban su conducta tras recibir castigos como quedarse en casa, no ir a la escuela y limpiar el piso.

El canal de YouTube, que comenzó en 2015, desapareció después de siete años.