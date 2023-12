El Pachá pide disculpas a Zoila Luna tras controversia, pero reitera su polémica afirmación

Luego del revuelo mediático que provocó el polémico animador de televisión Frederick Martínez "El Pachá", al hacer una aseveración sobre las comunicadoras y lo que han tenido que hacer para permanecer en los medios, que provocó la respuesta de Zoila Luna, el también locutor radial, pidió disculpas a la también psicóloga.

"Zoila Luna, yo sería incapaz, porque si aquí hay una mujer talentosa y brillante (eres tú) que 40 años después tú eres oferta y creas interés en la gente", señaló en el podcast "Tú vera' lío".

Sin embargo, reiteró que de las generaciones de los 80 y 90 sí hubo comunicadoras que se dieron a "realizar favores" para posicionarse en los medios.

"Hay una generación de los 80 que tú sabes que lo 'entregaron'. Hay una generación de los 90 que también 'lo entregó", expresó.

Y agregó: "Pero no soy yo que lo digo, hay una realidad que está ahí", aseveró.

El Pachá: "Zoila te amo, si te falté no fue mi intención"

La mañana de este viernes, el animador volvió a referirse al tema, esta vez en el programa radial matutino "El sol de la mañana".

"Zoila, te amo. Si te falté, no fue mi intención. Yo nunca te mencioné, total ustedes saben, es el Pachá siendo el Pachá", dijo, minimizando la controversia que generó su afirmación

"Le pido disculpas a Zoila Luna, pero no sé por qué le estoy pidiendo excusas a ella si nunca he hablado de ella. No he ofendido a nadie", dijo El Pachá durante una entrevista en el programa radial "El sol de la mañana".

Reacción de Zoila

"Qué pena, Pachá, que un hombre tan talentoso como tú haya decidido escribir los últimos capítulos de su historia en la comunicación de una forma tan deplorable", así reaccionó la veterana comunicadora Zoila Luna a la mención que le hizo Frederick Martínez en un programa radial, cuando conversaba de los romances de las mujeres en la televisión.

Añadió: "Nosotros, ambos coincidimos en formar parte de los medios de comunicación en la República Dominicana, de la historia de la comunicación dominicana, lamentablemente, lo hacemos de manera muy diferente".

"Yo tengo sobre mis hombros el compromiso de honrar el buen nombre que me dieron mis padres, pero tengo además, el compromiso de hacer y garantizar que mis hijas y mis nietos nunca bajen la cabeza cuando mi nombre se mencione". (Video)