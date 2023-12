Video policial revela la verdad sobre el arresto de Yailin La Más Viral

La cadena Telemundo tuvo acceso a un video policial en el que la cantante urbana dominicana Yailin La Más Viral es interrogada dentro de un vehículo policial después de su arresto, acusada de agredir a Tekashi 6ix9ine.

La cantante afirmó que también fue golpeada por su pareja, pero regresó con él una vez que fue liberada.

En la cuenta de Instagram de 'En Casa con Telemundo', se compartieron imágenes en las que se ve a Yailin La Más Viral dentro de una patrulla mientras habla con un oficial de policía.

"Estábamos discutiendo, él viene, me agrede, viene y se va, se lleva mi teléfono, viene y me borra todo. Comienza a grabar y me dice que no tengo nada que hacer aquí, no me la quiere devolver (sus pertenencias) y me dice que no me las va a devolver", dice asustada entre sollozos.

La artista, visiblemente hinchada en la grabación, le cuenta a la Policía que no es de los Estados Unidos y que le da miedo cuando el rapero estadounidense le dice que la dejará sin nada.

"No tengo vehículo, no tengo nada". En la conversación, la famosa afirma que la discusión comenzó porque ella le dijo que se iba a ir, momento en el que Daniel Hernández le quitó su pasaporte, según el testimonio de la ex de Anuel AA.

"Me dio mi pasaporte sin mis pertenencias y sin dinero, ¿así para dónde voy yo?", sostiene.

Reacciones

Según reseña el medio El Diario de Nueva York, en las redes sociales muchos usuarios reaccionaron a estas imágenes y lamentaron la situación en la que se encuentra la famosa:

"Abuso psicológico, emocional, financiero y agresión física . Esto parte el corazón", "Esto me partió el alma, Dios tome control y le dé paz a ella", "Me da tristeza que cualquier mujer pase por esta situación, sea por lo que sea".

. Esto parte el corazón", "Esto me partió el alma, Dios tome control y le dé paz a ella", "Me da tristeza que cualquier mujer pase por esta situación, sea por lo que sea". Otros afirman: "Ella no está gritando , no está agitada . Está tranquila hablando diciendo su verdad. Si le preguntan a él, el tipo se agita y comienza a gritar. La razón no grita.

, no está . Está tranquila hablando diciendo su verdad. Si le preguntan a él, el tipo se agita y comienza a gritar. La razón no grita. Me da mucha pena con ella, ella solo quiere regresar a su casa, sencillo. Y lo que ella dice es bien creíble, con mirarlo a él es suficiente. Estas son las consecuencias de meterse con él, y se le va a hacer bien difícil liberarse".