El bikinazo de Anitta en la nieve que encendió las redes sociales

La cantante brasileña Anitta encendió las redes sociales con varias fotografías sexy y en bikini desafiando las heladas temperaturas.

La intérprete de "Envolver" acostumbra a irse de vacaciones decembrinas a disfrutar de la nieve.

En esta ocasión volvió a lucir un cuerpo y bikinazo de infarto color rojo, lentes negros y el gorro de Santa. Se cubrió solo con unas botas especiales para la nieve.

En otro clip se ve 'perreando' en el blanco paisaje y compartió un video más extremo todavía esquiando junto a su amiga, la influencer Lele Pons, ambas en toalla y tomando champán.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/24/anitta-bikini-navidad_1.jpg El bikinazo de Anitta en las montañas nevadas. (INSTAGRAM @ANITTA)

"Dump de un día muy loco", escribió en portugués.

Las imágenes de la "Reina del funk" ha dejado a más de uno sin aliento. "Queremos a Anitta en nuestro grupo de amigas", "Maravillosa con ese bikini rojo", "Yo quiero la vida de Anitta", "Mamacita", fueron parte de los comentarios.

Con su amiga Lele Pons

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/24/anitta-y-lele-pons-navidad.jpg Lele Pons y Anitta esquiando en toalla en la nieve. (INSTAGRAM @ANITTA)

Anitta ha compartido otros momentos de su estadía en Aspen. En compañía de la influencer venezolana Lele Pons, la cantante ha disfrutado de actividades como el esquí y ha brindado con champagne en medio de la nieve.

Las amigas esquiaron en toalla en la nieve.

Con más de 64 millones de seguidores en Instagram, la cantante brasileña de 30 años ha logrado cautivar a una gran audiencia con su música y su personalidad carismática.

En 2021, ella grabó en Aspen (Colorado, Estados Unidos) el videoclip de la canción "Loco", en ese momento con un sexy bikini negro.

Nuevo álbum

Este 2023 para Anitta fue de pura música. Su sexto álbum fue lanzado en octubre de este año, ´Funk Generation: A Favela Love Story´, del cual la rapera dominicana Melymel forma parte, como una de las compositoras de "Used to Be" y "Funk Rave" junto a los escritores y productores Marcio Arantes, Gabriel do Borel, Rami Yacoub, Savan Kotecha y Diplo.

También lanzó una colaboración con el cantante mexicano Peso Pluma en el nuevo sencillo de reguetón 'Bellakeo' y grabado en Madrid (España).

La colaboración precede la visita de Peso Pluma a Brasil, donde el artista del género regional mexicano urbano actuará por primera vez.

Se trata de "una contagiosa canción de reguetón que encenderá las pistas de baile de todo el mundo", indicaron los artistas en un comunicado.