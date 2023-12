Yailin reaparece en las redes sociales grabando un videoclip con Tekashi

La exponente urbana dominicana Yailin la más viral reapareció en las redes sociales más sexy que nunca y con un nuevo look tras el escándalo de violencia doméstica en el que se acusaron mutuamente ella y el rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine.

Luego de quedar apresada y salir bajo fianza por agresión a su pareja y denunciar que el polémico rapero le retuvo su pasaporte para ella regresar al país, Yailin retornó a las redes sociales.

Con una sesión fotográfica luciendo un look sensual y una peluca verde y uñas del mismo tono, la urbana alcanzó en horas más de un millón de likes y alrededor de 40 mil comentarios.

Por si esto fuera poco, horas después se filtra un video de Yailin y Tekashi grabando un videoclip de una canción.

Se desconoce la fecha del material audiovisual pero, a juzgar por el estilismo, se corresponde con el look de peluca verde de la serie de fotografías que publicó en su cuenta de Instagram.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/24/yailin-reparece-peluca-verde.jpg El nuevo look de Yailin. (INSTAGRAM @YAILINLAMASVIRAL)

Previo a esto, la urbana no tenía fotografías en su cuenta de Instagram de 11.5 millones de seguidores. Habían sido borradas o archivadas recientemente.

Por supuesto, los comentarios negativos no se hicieron esperar.

"Quien por su gusto muere, que la muerte le sepa a Gloria". "Si todo fue armado, se metieron en lío porque involucraron a la policía en ese show y eso traerá repercusiones". "Esa tipa no terminará bien". "Esos son negocios y acuerdos", son algunos de los comentarios.

Video policial

En esta semana se viralizó un video de la intérprete de "Narcisista" frente a la corte de fianza previo a salir de prisión después de ser arrestada el pasado jueves en Florida, Estados Unidos, luego que Tekashi 6ix9ine publicara en sus redes sociales una serie de videos de la exponente agrediéndolo mientras sostenían una discusión.

Asimismo, otro video donde ella habla con la policía y confiesa que sufre maltrato.

"Estábamos discutiendo, él viene, me agrede, viene y se va, se lleva mi teléfono, viene y me borra todo. Comienza a grabar y me dice que no tengo nada que hacer aquí, no me la quiere devolver (sus pertenencias) y me dice que no me las va a devolver", se le escucha decir a Yailin entre sollozos.

La rapera deberá presentarse nuevamente en corte el 16 de enero de 2024, según reportó Despierta América.