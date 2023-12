La reacción de los hijos de Mariah Carey cuando escuchan la canción"All I Want for Christmas is You"

Ya se ha vuelto una tradición que en diciembre "All I Want for Christmas is You" de Mariah Carey inunde la Navidad en el mundo.

Fue en 1994 cuando la cantante lanzó este éxito que la ha acompañado ocupando los primeros lugares de la lista Billboard.

Los hijos de Mariah Carey, de su matrimonio con el actor Nick Cannon, los mellizos Monroe y Moroccan, nacieron en 2011, 17 años después del lanzamiento y hoy son unos adolescentes que están saturados de "AllI Want for Christmas is You".

Aunque en tono de broma, esto fue lo que dieron a notar los hijos de la artista en un video subido por ella para desearles a todos una Feliz Nochebuena y Navidad.

Mariah, que estaba vestida como Santa al lado del árbol, se disponía a cantar la estrofa que da inicio a la canción cuando los hijos de 12 años dijeron: "Por favor, no otra vez" y salieron del set.

"¡Tenía que hacerlo! ¡¡Feliz Nochebuena!!", escribió la artista.

A pesar de que hace unos días se confirmó el truene con su novio, luego de siete años juntos, para celebrar la Navidad, Mariah Carey compartió varias publicaciones en Instagram en las que la acompañan sus hijos mellizos, Monroe y Moroccan Cannon, quienes –entre broma y broma– parece que ya tuvieron suficiente de All I Want for Christmas is You, indica la revista Quien.

Semana de récord

Este martes se dio a conocer que su tema 'All I Want for Christmas Is You' cumplió la semana número 14 como líder de la lista Hot 100, de Billboard, mantiniendo el título de la cantante con más entradas del número uno a la lista de la revista musical estadounidense.

Es el tercer tema de Carey que lidera durante al menos 14 semanas la lista del Hot 100, convirtiéndose en la primera artista en la historia de la lista con tres números 1 de este tipo, informó Billboard.

Las dos primeras semanas de diciembre la lista estuvo liderada por la canción navideña 'Rockin' Around the Christmas Tree', de Brenda Lee, pero desde la semana pasada el tema de Carey retomó el primer lugar de la Hot 100.