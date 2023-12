Ariana Grande y Ethan Slater viven juntos a cinco meses de romance

La cantante Ariana Grande y el actor Ethan Slater ya viven juntos en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, a cinco meses de haber iniciado su romance.

Una fuente cercana a la pareja contó a TMZ que, aunque ambos mantienen sus residencias de solteros, disfrutan la mayor parte del tiempo haciéndose compañía el uno al otro.

En marzo, Ariana y Ethan empezaron a ser vinculados sentimentalmente por una fotografía de los dos sentados cerca cuando el elenco de la película "Todo a la vez en todas partes" celebraba en Londres el Óscar como Mejor Actriz que obtuvo Michelle Yeoh.

La separación de Ariana y su exesposo, el agente de bienes raíces Dalton Gómez, salió a la luz en julio tras contraer matrimonio en 2021.

Por su lado, Ethan también solicitó el divorcio de Lilly Jay en ese mismo mes.

Ariana Grande y Ethan Slater saliendo del espectáculo de Broadway 'Spamalot' en Nueva York.

Intereses similares

Una fuente agregó a TMZ, que además de compartir su interés por la actuación, "vibran juntos" y disfrutan de la compañía del otro hasta el punto de que prefieren pasar tiempo juntos como pareja antes que caminar por la ciudad y sus restaurantes de lujo quizás, por la presencia de paparazzi.

En el plano profesional, la intérprete de "Thank you, next" volverá a Inglaterra a principios del 2024 a rodar "Wicked".

Además, lanzará su séptimo álbum de estudio el próximo año.

Ethan tiene un compromiso en Broadway como protagonista de "Spamalot".