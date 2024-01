Hallan muerta a Thaina Fields, reconocida actriz peruana de cine para adultos, a los 24 años

Thaina Fields, una actriz de la industria cinematográfica para adultos en Perú, falleció el sábado 6 de enero en la ciudad de Trujillo en circunstancias que aún están siendo investigadas por la policía.

Según Infobae, la joven de 24 años fue encontrada sin vida en su vivienda por sus familiares. Los seguidores de la famosa 'chinita' expresaron su pesar por su partida.

Una amiga cercana de Thaina Fields confirmó su muerte a través de un mensaje en Instagram, pidiendo a sus seguidores que recen por ella y destacando que era un "angelito".

La productora Milky Perú, que llevó a la fama a la popular 'Chinita', también expresó su tristeza y esperanza de que todo sea solo un sueño, negándose a creer que la actriz ya no estará con ellos.

Greta Sweet, compañera de Thaina Fields, también expresó su tristeza en su cuenta de Instagram, mencionando que la actriz siempre estará en su corazón.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/08/fields4.jpg Thaina Fields. (FUENTE EXTERNA)

La familia de Thaina Fields no ha hecho declaraciones sobre el tema, y se sabe poco sobre su vida personal. Algunos medios de Trujillo especulan sobre las posibles causas de su muerte, pero estas informaciones no han sido respaldadas por las autoridades. Por el momento, no se conocen los motivos exactos de su fallecimiento.

En una entrevista realizada hace ocho meses en el canal de YouTube Emojis TV, Thaina Fields (cuyo verdadero nombre era Abigail) reveló que había sufrido abuso sexual después de ingresar a la industria para adultos. También mencionó que acudía a un psiquiatra de manera ocasional.

¿Quién era Thaina?

Thaina Fields era una de las actrices más reconocidas en el cine para adultos en Perú . Nacida en Trujillo, se destacó en los videos de Milky Perú , una reconocida productora de entretenimiento para adultos. En sus películas, solía participar en situaciones divertidas y llamativas.

era una de las actrices más reconocidas en el cine para adultos en . Nacida en Trujillo, se destacó en los videos de Milky , una reconocida productora de entretenimiento para adultos. En sus películas, solía participar en situaciones divertidas y llamativas. Además, era una usuaria muy activa en las redes sociales. En Instagram, tenía una notable cantidad de seguidores, y en TikTok solía compartir videos de bailes y desafíos sugerentes, acumulando más de 225 mil seguidores. Aunque no se conocen detalles precisos sobre su edad, se estima que tenía entre 24 y 25 años, ya que nunca reveló su fecha de nacimiento.