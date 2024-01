Muere "influencer" que se hizo famosa por su increíble transformación física

Este lunes se confirmó el fallecimiento de la creadora de contenido Mila De Jesús, quien nació en Brasil y vivía en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, a sus 35 años.

"Con enorme pesar comunicamos el fallecimiento de nuestra amada Mila de Jesús el pasado viernes", lee una publicación en las redes sociales de Mila, la cual estaba firmada por Anna Clara, una de las hijas de Mila.

Otro de los hijos de Mila, Pedro Marçal, recurrió a sus historias de la red social para dedicarle unas palabras de despedida.

"Descansa tranquila, mamá. Te amo mucho. Nadie nunca me querrá tanto como tú. Descansa con Dios", anotó sobre una fotografía en la que aparecen juntos.

Hasta el momento, la familia de la también 'youtuber' no ha revelado las causas del deceso, medios como Daily Mail, New York Post y The U.S. Sun reportan que presuntamente sufrió un paro cardíaco.

En una serie de publicaciones, explica el portal O Globo, la empresaria Eduarda Gaia, amiga de De Jesús, lamentó lo ocurrido.

"No puedo creer que te hayas ido y que no hayamos tenido nuestra risa ruidosa que tanto nos gustaba. Recordaré nuestra última conversación telefónica para siempre. Te quiero mucho, amiga", indicó.

Matrimonio reciente

Según algunos medios de Brasil, la mujer, quien se hizo viral por su impactante transformación física , contrajo matrimonio hace solo cuatro meses con George Kowszik.

Se supo que desde el mes de julio de 2023, Mila reportaba los malestares que le estaba ocasionando la psoriasis.

El último post de Mila en las redes sociales fue publicado el pasado 7 de enero, donde aparecía sonriente y disfrutando de la nieve con sus hijos. Era madre de cuatro.

A petición de la familia de la fallecida, la causa de su muerte no ha sido revelada.

