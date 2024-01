Anuel cumplirá sueño este año: ser actor de Hollywood

El cantante urbano boricua Anuel AA dio detalles de los planes que vienen este 2024 y uno de ellos es cumplir su "sueño" de ser actor en Hollywood.

El intérprete de "Más rica que ayer" publicó un largo mensaje junto a su novia, la modelo venezolana Laura Saavedra, en la que asegura que los negocios le están llegando "diestra y siniestra", pese a romper laboralmente con su mánager Frabián Eli, quien lo demandó por "incumplimiento de contrato".

"Les contestaría en las entrevistas sobre mis planes este año, pero noooo y no me pregunten esa mier$# tampoco. Los planes están muy h.p como para decirlos en una entrevista. Dios me está bendiciendo y dándome mucho más de lo que yo me merezco", comenzó el puertorriqueño.

Continuó: "Yo soy trapero, canto reggaetón, rapeo, modelo, soy un diseñador empezando en la industria de fashion y este año debuto actuando en Hollywood como siempre lo soñé".

Anuel no precisó detalles sobre su proyecto de actuación.

Presumió que "no paran de entrar negocios a diestra y siniestra y aún no ha salido mi álbum nuevo... Ahora en febrero y marzo va a salir una sola de canciones y remix nuevos, más el álbum inundando la calle, pero lo más h.p. es todo lo que está pasando en mi carrera aparte de la música".

"No subestimen"

Anuel, quien estuvo en varios eventos con su novia, tiró pullas a quienes lo subestimaron, pero sin mencionar nombres, refiere el medio Metro Puerto Rico.

"Todo el mundo pensaba que se me había jod%$# la carrera... No subestimen a nadie en la vida y especialmente en la industria de la música", expuso, para seguidamente expresar admiración por su equipo de trabajo.

A pesar de todos los detalles que dio de su carrera y lo que bien que se muestra con su pareja sentimental luego de la ruptura con la cantante dominicana Yailin la más viral, Anuel ha preferido no hablar de la relación que tiene con sus hijos.

Tas la polémica que protagonizaron su ex Yailin con su examigo Tekashi, se ha especulado de si Anuel buscaría la custodia de su hija Cattleya, pero esta información no ha sido confirmada ni desmentida y el trapero no se ha pronunciado al respecto.