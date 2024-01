Hijo de Griselda Blanco le reclama a Sofía Vergara por poner "fea" a su madre en serie

La serie "Griselda", protagonizada por la acriz colombiana Sofía Vergara para Netflix, sigue dando de qué hablar.

Michael Corleone, hijo de Griselda Blanco, ha salido a "acabar" la producción basada en la mujer narcotraficante de Colombia porque la han puesto "fea" en la serie.

El hombre mostró su enfado por el proceso de transformación al que fue sometida Sofía Vergara para encarnar a Griselda en la serie calificando de "irrespetuosa" la decisión de usar prótesis faciales para "hacer fea" a su madre. La actriz es la productora del filme.

El heredero de la conocida como "madrina de la cocaína" expresó al medio Daily Mail su decepción por el hecho de que Sofía y su equipo rechazaran su oferta de colaborar en el proyecto.

Afirmó que el rechazo fue una "bofetada en la cara" y repitió lo que ya había dicho antes del estreno, que "no se habrían salido con la suya" si su madre estuviera viva, recoge el medio El Español.

Subrayó que utilizar como referencia de su progenitora las fotos de fichas policiales y las que fueron tomadas después de que pasara décadas en la cárcel "no es una representación justa de ella".

"La gente ve las fotos de la ficha policial y se basa en ellas. Pero cuando lean mi libro, verán que a mi madre la llamaban la muñeca de porcelana en su juventud. Alcaldes, gobernadores y políticos de distintos países intentaban cortejar a mi madre... incluso aquí, en Estados Unidos. Era la crème de la crème", afirmó.

Corleone no se ha quedado atrás y está aprovechando el estreno de Griselda en Netflix para promocionar su libro "Mi madre. La madrina. Y la verdadera historia", que lanzó el mismo día del estreno de la serie en diciembre.

En la entrevista con Daily Mail, Michael Corleone reiteró que su madre fue una especie de "celebridad" durante su época en el cártel de Medellín. "Siempre fue una mujer guapa", insistió.

"Mi madre era una mujer preciosa y es una locura que mucha gente diga 'No, tienes que parecer más una drogadicta'... El hecho de que la llamen "fea" realmente me ofende" Michael Corleone Hijo de Griselda Blanco “

Dos horas de maquillaje

En distintas entrevistas, Vergara reveló que cada día pasaba dos horas en la silla de maquillaje para transformarse en Griselda.

"Acostumbrada a verme bonita, una de las cosas que me ha resultado más difícil es transformar mi físico", comentó la actriz de "Modern Family", que rememoró las dos horas de maquillaje a las que debía someterse para colocarse una prótesis dental, ensanchar su nariz y ponerse una peluca.

Un cambio de imagen que ella misma asumía porque "quería sentirme diferente a mí". Para ello, utilizó ropa interior que reducía su silueta y cambió su forma de andar hasta el punto de sufrir una lesión de espalda.

Pero lo que peor que vivió durante el filme fue tener que fumar a los 50 años. "No he fumado en mi vida, me enseñó Andi (el director) y a meterme coca también", dijo a carcajadas.

Otra queja

La abogada de Corleone, Elysa Galloway, confirmó a DailyMail.com que "Sofía Vergara no consultó a ningún miembro de la familia Blanco en señal de respeto ni obtuvo detalles familiares para retratar a Griselda. Cuando Michael se enteró del proyecto Griselda, nos pusimos en contacto con el equipo de la actriz y ofrecimos los servicios de consulta de Michael".

Corleone añadió que le parecía "ofensivo" que este desaire viniera de su compatriota Sofía. "Es una bofetada en la cara saber que venimos de la misma tierra, de la misma cultura. No sólo es una bofetada en mi cara, es una bofetada en la cara de mis antepasados, que ella hiciera algo así. No importa dónde esté ahora, ni lo elitista que sea, es a la colombiana".

Según señala su historia, Griselda Blanco fue quien le enseñó a Pablo Escobar, uno de los fundadores del cartel de Medellín, el 'negocio' de la droga.

Le atribuyen más de 200 homicidios cometidos durante las guerras de los llamados 'Cocaine cowboys' en los 80.

Le decían 'La Madrina' porque con el narcotráfico amasó una fortuna que en su momento se calculó en 500 millones de dólares de los años 70, y también la apodaban 'La viuda negra', porque se dice que fue responsable del asesinato de casi todos sus esposos.