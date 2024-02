Yolanda Saldívar podría salir libre en 2025 y contará "la historia" con Selena

Yolanda Saldívar, la confesa asesina de la cantante Selena Quintanilla el 31 de marzo de 1995, podría salir de prisión en el año 2025.

De acuerdo con información de People, Saldívar ya es "elegible" para salir con "libertad condicional" el 31 de marzo de 2025, luego de 30 años tras las rejas.

Saldívar fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional al cumplir los 30 años de reclusión.

A la par de esta noticia, saldrá un documental donde la reclusa contará su historia.

"Después de tantos años, creo que es tiempo de aclarar la historia", es una de las declaraciones que dio al periodista Patrick L. O'Daniel para la docuserie 'Selena & Yolanda: The Secrets Between Them', la cual se estrenará el 17 de febrero por la cadena Oxygen y que consta de tres episodios.

"Sabía su secreto y creo que la gente merece saber la verdad", dice la mujer de 63 años en otro fragmento del avance del estreno.

Según la información de People, el proyecto " explora la compleja relación entre la superestrella tejana, Selena Quintanilla, y su asesina Yolanda Saldivar", quien fue la presidenta del club de fans de la cantante.

¿Dónde ver "Selena y Yolanda"?

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/06/selena-y-yolanda-teaser-del-documental.jpg

Selena & Yolanda: The Secrets Between Them se estrena el 17 de febrero a las 20:00 en Estados Unidos. Con episodios consecutivos, la serie concluirá el 18 de febrero a las 19:00. Todos los capítulos estarán disponibles en el catálogo de Peacock al día siguiente de su emisión. Por ahora, no se sabe cuándo llegará a América Latina.

Del hecho

Yolanda Saldívar fue encontrada culpable y acusada de homicidio intencional el 26 de octubre de 1995 y se le condenó a cadena perpetua.

La mujer ha intentado apelar su sentencia en diferentes ocasiones bajo el argumento de presentar problemas de salud, pero siempre se le ha negado. Sin embargo, podría obtener la libertad condicional el 31 de marzo de 2025, cuando se cumplan 30 años de condena.

La mujer se encuentra recluida en la Unidad Mountain View de Gatesville, Texas.

Selena, la "Reina del Tex-mex"

Selena tenía 23 años cuando Saldívar le disparó en la parte inferior del hombro derecho, impacto que recibió en la arteria subclavia y le provocó una grave pérdida de sangre.

Al momento de su muerte, Selena se encontraba en la cima de su carrera, no solo en la música, sino que había cumplido uno de sus grandes sueños, abrir una boutique en la que daba conocer a sus diseños.

Estuvo casada con Chris Pérez desde el 2 de abril de 1992.

Al momento del disparo, ya la artista era conocida como la Reina del Tex-Mex y estaba a punto de incursionar en el mundo de la música en inglés, pero sus sueños y planes se destruyeron con su muerte.

El cariño hacia la sensual y carismática artista se ha transmitido a varias generaciones, incluyendo algunos que nunca habían escuchado su nombre hasta el día de su fallecimiento.

La música que interpretaba era una fusión del sonido tejano, norteño y pop, lo que la hizo merecedora de una premio Grammy en 1994 y ocho Tejano Music Awards como mejor vocalista.