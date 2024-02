La sorpresa de Alejandro Sanz en la graduación de su hija Manuela que se ha vuelto viral

El cantante español Alejandro Sanz sorprendió a su primogénita Manuela de una manera muy especial por su graduación en la Ciudad de México.

Como la vida de un artista es muy estresante, Sanz le hizo creer a Manuela que no podía volar desde España a México para acudir al acto de investidura.

No obstante, todo se trató de un truco para despistar a la recién graduada. Según puede verse en el video que subió el artista, al Manuela encontrarse con su padre, de inmediato arrancó a llorar.

"Qué bonita inocencia la tuya, mi niña", comenzaba diciéndole el cantante con mucho orgullo a su primogénita de 22 años, producto de su relación con la modelo Jaydy Michel.

"Sorprenderte es mi deporte favorito y mi premio, tu felicidad", continuó.

"Ya lo sabes, ni miles, ni millones de kilómetros me impedirían estar contigo en un día tan especial".

Qué bonita inocencia la tuya, mi niña Manuela. Sorprenderte es mi deporte favorito y mi premio, tu felicidad. Ya lo sabes, ni miles, ni millones de kilómetros me impedirían estar contigo en un día tan especial. Feliz graduación vida mía. Te amo ?? pic.twitter.com/nMXKK7Mjy2 — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) February 11, 2024

"Feliz graduación, vida mía. Te amo", finalizó en medio de la emoción.

Reseña la revista Hola! que el propio Alejandro compartió los mensajes privados de whatsApp que se intercambió con la joven días atrás, donde le decía -sin que fuera verdad- que no iba a poder acompañarla debido a unos compromisos que tenía.

La conversación

"El sábado me gradúo", le dijo Manuela, a lo que el cantante respondió: "¡Ay, qué orgulloso estoy! ¿Necesitas algo? Hubiera querido ir pero tengo muchas cosas que hacer aquí. Ya le dije a tu mamá. ¿Vais a hacer una fiesta como la otra vez?", le escribía a su hija. A su vez ella contestaba: "Ya, papi, me imaginé. No pasa nada".

El intérprete de "Mi persona favorita" y "Mi marciana" le entregó un ramo de flores. Luego el padre orgulloso posó con ella con la toga y el birrete de color rojo.

"Hay emociones que no hacen falta describirlas ya que en la reacción está el sentimiento. La sorpresa fue difícil de no desvelarla y valió la pena", señala la madre y ex de Sanz, Jaydy Michel.

"Te amo demasiado y estoy orgullosa del ser humano en que te has convertido. Tus talentos son de admirar y tu alma hoy brilla aún más", escribió la madre orgullosa.

Manuela Sanz se graduó de Diseño de Moda en el conocido Centro de Diseño de Modas de Guadalajara, México.