Usher se casó en Las Vegas luego del Super Bowl con Jenn Goicoechea

Usher y su pareja, Jenn Goicoechea, se casaron en Las Vegas pocas horas después de la aparición principal de la superestrella del R&B en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, según funcionarios y documentos.

Se sabe que el oficiante que casó a la pareja se viste como un imitador de Elvis Presley.

La pareja se casó el domingo en Vegas Weddings, según un certificado de matrimonio hecho público el lunes.

La ceremonia fue oficiada por el reverendo Ronald Joseph Polrywka, más conocido localmente como Ron DeCar. Entre los testigos se encontraba Jonnetta Patton, la madre de Usher.

"¡Felicitaciones a los recién casados!" dijo la propietaria de la capilla, Melody Willis-Williams, en un comunicado. "Estábamos más que emocionados de ser anfitriones de este día épico para Usher y su nueva esposa".

"Por mucho que amemos, amamos", agrega el comunicado, "estas son las noticias de la pareja para compartir más detalles. ¡Siempre seremos fanáticos de Usher! ¡Sí!"

Usher, de 45 años, y Goicoechea, de 40, están juntos desde 2019 y tienen dos hijas pequeñas. Una representante de Usher, Lydia Kanuga, no respondió de inmediato a las preguntas de The Associated Press, incluyendo si el servicio se llevó a cabo en la capilla, en un balcón o en el carril de autoservicio.

DeCar no respondió a un correo electrónico de The Associated Press en busca de información adicional. Un publicista dijo que DeCar se negó a hacer comentarios.

La secretaria del condado de Clark, Lynn Marie Goya, directora de la oficina de licencias de matrimonio del condado, confirmó que su oficina emitió una licencia a Usher y Goicoechea la semana pasada.

"Naturalmente se casaron en Las Vegas", dijo Goya. "¿Qué mejor lugar que la 'Capital Mundial de las Bodas'?".

El documento, emitido el jueves, enumera los nombres completos de la pareja (Usher Raymond IV y Jennifer Jean Goicoechea) y muestra que pagaron una tarifa de presentación de 102 dólares.

Señala que Usher había estado casado antes y Goicoechea no. También indicó su dirección comercial en un edificio comercial en el vecindario Encino de Los Ángeles.

Dos divorcios

Usher se divorció de su primera esposa, Tameka Foster, en 2009 después de dos años juntos, y ganó la custodia de sus dos hijos. En diciembre de 2018, el cantante solicitó el divorcio después de tres años junto a su segunda esposa y ex manager, Grace Miguel.

La actuación de Usher en el medio tiempo del Super Bowl el domingo en el Allegiant Stadium fue aclamada e incluyó apariciones especiales de estrellas como Alicia Keys, HER, Jermaine Dupri, Lil Jon y Ludacris. Los Kansas City Chiefs ganaron el campeonato de la NFL en tiempo extra, 25-22, sobre los San Francisco 49ers.

Usher terminó recientemente una residencia de dos años en Las Vegas Strip donde interpretó "Usher: My Way" en el Park MGM. Acaba de lanzar su primer álbum en solitario en ocho años y en agosto tiene previsto iniciar una gira por 24 ciudades de Estados Unidos titulada "Past Present Future".

