Jennifer López revela detalles explícitos de su vida sexual con Ben Affleck en nueva canción

La cantante Jennifer López ha lanzado su álbum más personal hasta la fecha. La razón es que ha dejado poco o nada a la imaginación de su vida sentimental.

Incluso, se burla de las rupturas y matrimonios que ha tenido en la canción "Can't get enough", el primer sencillo de la producción discográfica "This is me... Now".

De las 16 canciones estrenadas este 16 de febrero del 2024 una que está dando de qué hablar en las últimas horas es "Greatest Love Story Never Told" (La historia de amor jamás contada", dedicada a su esposo, el actor Ben Affleck, en la que revela detalles explícitos de su vida sexual.

"Extrañando tu cuerpo, trepando encima de mí, deslizándose dentro de mí, la forma en que lo monto, cuerpos alineándose, mira nuestro ritmo", dicen parte de los candentes versos.

"Mira nuestro tiempo, olvídate del mundo, cuando estamos solos. Lo único que alguna vez sentí, m e sentí como en casa", continúa.

Y la parte más romántica y en la que deja entrever cómo pudo pasarse tanto tiempo sin él es la siguiente:

"Hace 20 años, parece que el tiempo se ha congelado. Estamos viviendo la mayor historia de amor jamás contada. Nunca lo dejamos pasar y nunca le dijimos a nadie, podríamos haber sido l a mayor historia de amor jamás contada".

El tema se ha vuelto tendencia, principalmente en X (Twitter), en algunos países.

Audio oficial de la canción

A la par con esta canción, la intérprete de "Jenny from the Block" estará proyectando el documental "The greatest love story never told" acerca de la realización de This is me... Now" en Prime Video el 27 de febrero.

Después de que su famosa relación terminó a principios de la década de 2000, los Bennifer volvieron a estar juntos en 2021, con muchos avistamientos acogedores, incluidos algunos viajes nostálgicos en yate. La cantante ha dejado claro que ahora están mucho más seguros que antes.

"Me inspiró tener una segunda oportunidad con este tipo de amor con Ben", dijo de la canción.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/16/jlo-y-ben-3.jpg Jennifer y Ben juntos.

En una entrevista con la agencia EFE, López expresó que, tras una década sin publicar álbumes, volvió con una secuela del disco casi homónimo que compuso hace 20 años cuando se enamoró del que en ese momento era el amor de su vida, Ben Affleck.

Tener una "segunda oportunidad" con ese amor, cuenta en la entrevista con EFE, la inspiró para volver al estudio.

"Escribí el álbum 'This Is Me... Then' en un tiempo, hace 20 años, cuando me enamoré del amor de mi vida en ese momento y terminamos rompiendo", explicó la superestrella procedente de El Bronx (Nueva York) de ascendencia puertorriqueña.

"Pero 20 años más tarde nos reencontramos y me sentí muy inspirada para volver y escribir de nuevo sobre la experiencia de tener una segunda oportunidad con este tipo de amor", afirmó la cantante, celosa de mantener en el ámbito privado su relación con Affleck, pero sin ocultar que la historia con su actual marido es una poderosa fuerza en su música.

'This is Me... Now' (en español, 'Esta soy yo... ahora') cuenta con una película escrita y protagonizada por la propia cantante con cameos de Affleck, Sofía Vergara, Post Malone y Trevor Noah, entre otros. López lo describe como su "proyecto más personal" hasta la fecha.