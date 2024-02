Alex Rodríguez tras burlas por lucir más oscuro: "Soy dominicano y me quedé dormido bajo el sol"

"Con humor se tomó el exbeisbolista y actual comentador deportivo Alex Rodríguez las burlas a su oscura tonalidad de piel.

"Ok, gente. Sé que estoy oscuro, pero soy dominicano y me fui de vacaciones y me quedé dormido bajo el sol. Así que cálmense todos. Tranquilito, suavecito', dijo el ex de Jennifer López en un video colgado en sus redes sociales.

'Se tomó demasiado en serio el mes de la historia negra', 'Arod haciendo un Sammy Sosa al revés' y 'Arod estabas durmiendo bajo el sol mi amor', fueron algunos de los mensajes que escribieron algunos usuarios tras sus recientes apariciones públicas.

Fue durante el partido de baloncesto de los Minnesota Timberwolves, junto a su pareja Jac Cordeiro, quien lo acompañó en su viaje al país, donde lució el bronceado que ha impresionado a más de uno.

Everybody calm down, it´s just a tan pic.twitter.com/G2iETrtjNI — Alex Rodriguez (@AROD) February 25, 2024

Más sobre los orígenes de Alex

Rodríguez nació el 27 de julio de 1975 en Nueva York, sus padres Víctor Rodríguez y Lourdes Navarro, oriundos de República Dominicana, se trasladaron hasta Estados Unidos en busca de un mejor futuro.

Él se reconoce con ambas nacionalidades y una prueba de ello es que en 2005 afirmó que jugaría el Clásico Mundial de Béisbol representando a la isla caribeña.

