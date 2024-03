Video |La reacción de Karen Yapoort tras caída en Premio Soberano

La comunicadora Karen Yapoort, quien protagonizó uno de los momentos más impactantes de la alfombra roja al enredarse con su vestido y caerse, se puso de pie con estilo y mucha fuerza al recibir un galardón en la categoría Programa del Año.

Al hablar con la prensa, Yapoort agradeció por el apoyo y dijo: "Es un sueño cumplido regresar a los medios de comunicación con un show como Casados en Caos. Tengo que agradecer al pueblo dominicano por abrirme las puertas de sus hogares".

Al hacer referencia a la caída que tuvo en la alfombra, la ex reina de belleza aseguró que "las reinas no nos caracterizamos por cómo caemos, si no por cómo nos levantamos".

Al hablar sobre las expectativas que creó previo a la premiación de Premios Soberano 2024, afirmando que ella sería la reina de la alfombra, manifestó que todo es parte de un mensaje:

"Nosotras las mujeres no debemos permitir que sea la sociedad la que nos defina cuál es la corona que debemos llevar en la vida. Yo considero que la mujer debe simplemente tomar la corona que desea y colocársela".

Además, agregó que disfruta no esperar a que la gente sea la que defina lo que debe ser o lo que sienta que deba ser.

Yapoort entiende que haciendo esto puede empoderar a muchas mujeres para que decidan por ellas mismas la corona que quieren llevar.