¿Cuánto invirtió Hony Estrella para su presentación en Premios Soberano?

Hony Estrella, quien junto a Jochy Santos tuvo a su cargo la conducción de la pasada entrega de Premios Soberano, fue una de las protagonistas de la noche.

Además del espectacular "opening" en el que demostró sus dotes para el canto y el baile, la actriz sorprendió a los espectadores al lucir unos 13 looks diferentes durante toda la gala. Ahora la polifacética comunicadora reveló que para su presentación tuvo que hacer una inversión millonaria.

Durante una entrevista en el programa Finanzas con Humor, Estrella explicó a Juan Carlos Guilbe que cuando supo que iba a ser la anfitriona de la premiación más importante del arte y el espectáculo dominicano estaba consciente de que tendría que invertir.

"Cuando yo me senté con Cesarito (César Suarez Jr, productor del premio) yo le dije: ´yo sé que esto es una inversión´", dijo al presentador del espacio.

Y agregó: "Es como esas mujeres cuando hacen el Super Bowl, esas mujeres no están pensando que se van a ganar un dineral, están pensando en invertir para hacer un gran show porque hay un despuente en la carrera después de hacer eso".

En total, la actriz aseguró haber gastado 40 millones de pesos: 4.7 millones en tela, medio millón de dólares en joyas, 12,000 dólares en zapatos más el pago de su equipo. Estrella aclaró que aparte de su pago por la conducción del premio, la producción aportó para costear los gastos de su equipo de trabajo.

La panelista de Esto no es Radio dijo que aunque los diseñadores hubieran estado dispuestos a vestirla por intercambio, no quería "hacerlos gastar en tela". Además, para ella no era una opción usar vestidos que ya hayan llevado otras personas.

La también bailarina y cantante brilló con su actuación que le mereció los aplausos del público, que en su mayoría pide que Estrella repita como la conductora de futuras celebraciones de la premiación que organiza la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte).