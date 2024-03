Onguito fue detenido para fines de investigación, dice Fiscalía

El artista urbano, Elvin Manuel Santos Alcántara, mejor conocido como Onguito Wa, fue detenido este sábado para fines de investigación, según explican las autoridades.

De acuerdo a un comunicado de prensa de la Fiscalía del Distrito Nacional, el exponente de 20 años fue arrestado junto a cinco personas durante un allanamiento de Cristo Rey.

La nota detalla que en total se lograron apresar siete personas (incluidos los anteriormente descritos), se ocuparon varias armas y una decena de celulares en los sectores de Los Ríos y Cristo Rey.

Se trató de una operación encabezada por el Ministerio Público y miembros adscritos al Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidio) de la Policía Nacional, con asiento en el Distrito Nacional.

Detienen a 37-30

En otro orden, fue apresado Yeury Lebrón Martínez, alias "37-30", de 21 años, residente en la calle 37, del sector Cristo Rey, a quien le fue ocupada una pistola marca Glock, serie No. BBEF410, con un cargador para la misma, otro cargador tambor y 66 cápsulas, sin ningún tipo de documentación, además le fueron ocupados tres pasaportes, diez celulares, dos computadora laptop, marca Dell: una color gris y la otra marca Rog Stri, color negro, ambas con su respectivos cargadores.

A Yeury Lebrón Martínez, además le fue ocupado un dispositivo DVR, marca Chitech, color negro; un vehículo marca Honda, modelo CRV, placa G662225, chasis No. 5J6RW1H81KA001624; una motocicleta marca Yamaha, color verde, placa No. K0047511, chasis No. MH33HB0086K275628; tres tabacos, cuatro encendedores, siete sobres de pastillas, un bulto marca Coach, cinco pastillas y tres matrículas de motocicleta.

Otros detenidos

En medio de la intervención, resultó detenido en la calle Paseo del Arroyo, del sector Los Ríos, Franklyn Joshua Pineda, alias El Pillo, de 19 años, quien estaba siendo buscado, mediante la orden de allanamiento No. 0138-2023, por presuntamente herir de bala el 14 de septiembre del 2023 (en el referido sector) al joven de 18 años Natanael Jesús Jiménez Soto, alias Nata, por supuestas rencillas personales.

Además de Onguito Wa, en Cristo Rey, fueron conducidos para fines de investigación Cristian Florian García, alías Sadan; Dionicio Rosario Rosa, de 23 años; Mariela Sánchez, de 21 años y Evelyn Adelina Mejía, de 20 años.