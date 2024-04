Gabi Desangles arranca esta noche nuevo show: "Siempre quise estar en un Late Night"

Gabi Desangles y Beba Rojas arrancan nuevo programa "Too Much! En la noche". ( FUENTE EXTERNA )

La comunicadora Gabi Desangles revela que va a cumplir uno de sus más grandes sueños, esta vez el de conducir un Late Night y compartiendo este rol con la destacada comunicadora y actriz Beba Rojas quienes han sido seleccionadas para la nueva temporada de "Too Much! En la noche" que estrena este lunes a partir de las 10:00 de la noche a través de Telecentro canal 13.

Desangles ya no seguirá en el programa "De Extremo a Extremo". En su lugar, entró la presentadora Caro Brito.

Agradecida

"Me da mucha emoción poder hacer un Late Night, un formato que quise experimentar y que ahora tendré la oportunidad de cada noche conectar con el público dominicano que tanto me quiere, asimismo con la diáspora que ha valorado mi crecimiento y trabajo en los medios", sostuvo la también panelista de "Esto no es radio".

Agregó sentirse muy honrada y feliz de que el señor Juan Ramón Gómez Díaz, presidente de Grupo de Medios Telemicro y Miguel Alcántara, director general, la hayan tomando en cuenta para este proyecto y más siendo "prácticamente, nueva en el canal".

"Que ellos confiaran en mi para este proyecto tan grande, con una enorme escenografía y una gran inversión la verdad que me hace sentir muy especial dentro del canal y también es una gran oportunidad para seguir creciendo como profesional", puntualizó en una nota de prensa enviada a este medio.

Gabi Desangles ha tenido un largo recorrer en los medios estos últimos años. Dijo que está más que lista para brillar esta noche "con amor y mucha alegría" que siempre la caracterizan, esperando que público pueda disfrutar de un programa que desde este momento no tendrá desperdicios.