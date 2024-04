Actriz Alina Lozano anuncia que está embarazada a los 55 años de su esposo de 24

Luego de contraer matrimonio el pasado noviembre, la actriz colombiana Alina Lozano, de 55 años, y el influencer Jim Velázquez, de 24, anunciaron que se encuentran en la dulce espera de su primer hijo juntos.

A través de su cuenta de Instagram, el creador de contenido compartió la noticia con sus seguidores. "Se nos hizo el milagrito", se puede leer en el video posteado, en el que la pareja explica que tras realizar dos pruebas de embarazo que dieron negativas, la tercera fue la vencida.

"Me siento optimista, la tercera es la vencida, te confieso que sí he sentido cambios, cosas raras", expresó Lozano. "Yo tengo referente de mi primer embarazo y hay algunas cositas. Curiosamente yo que tengo siempre tantas ganas de comer no estoy con el apetito, que me pasó eso en mi primer embarazo, se me quitó completamente el apetito".

Antes de conocer que serían padres, la pareja colombiana comentó que esa era la última prueba de embarazo que realizarían en su intento por concebir de manera natural.

"Hacemos nuestra tercera y última prueba de embarazo (...) esta vez fue Alina la que trajo la prueba de embarazo, las otras dos veces anteriores yo era el que iba y las compraba, la convencía de hacérsela, pero esta vez ella fue la que la compró y dijo me la quiero hacer", dijo Velázquez.

Alina ya es madre de Samuel Lozano Bordon, de 16 años, a quien tuvo con el actor cubano Mijail Mulkay Bordón Perdomo.

La relación entre Alina y Jim ha sido controversial por la diferencia de edad. Ambos se conocieron cuando ella le daba clases de actuación. Con el tiempo, surgió el amor e iniciaron un noviazgo. En agosto del año pasado tuvieron una crisis en la relación que los llevó a terminar su compromiso.

Sin embargo, días después se presentaron juntos en un programa de televisión, dando a conocer que habían decidido continuar con su compromiso. Finalmente, se casaron en noviembre en una ceremonia reservada en la Hacienda Montecano de Subachoque de Bogotá, Colombia.