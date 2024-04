Elizabeth Gutiérrez confiesa entre lágrimas que está separada de William Levy

William Levy y Elizabeth Gutiérrez están separados, otra vez, pero en esta ocasión la actriz asegura que "es definitivo".

En una entrevista con Hola!, Elizabeth confesó que ella y el actor de "Café con aroma de mujer" rompieron hace dos meses y no viven en la misma casa tras 20 años de unión y dos hijos.

"Actualmente, no estamos juntos. Creo que, por mi parte, nunca fue por falta de amor, simplemente creo que no soy la misma niña de hace 20 años que él conoció. O sea, lo que queremos en este momento creo que es diferente. Siempre lo voy a amar, siempre le voy a desear lo mejor y como siempre lo he dicho, estando conmigo o no, lo quiero ver feliz", declaró a Hola! USA.

A lo largo de 20 años juntos, Elizabeth confiesa que lo dio todo y amó de manera desmedida al actor cubano.

"Esta vez es definitivo", confirmó también una fuente a otra revista, People en Español.

El informante aseguró que la actriz mexicana no reside ya en el hogar de la pareja en el sur de la Florida, en la que vivían con sus dos hijos: Christopher, de 18 años, y Kailey, de 14.

Según explicó, Levy dio por terminada la relación después de que Gutiérrez dejara de vivir en la casa familiar ubicada en una zona exclusiva del condado de Broward.

"Elizabeth vive en un apartamento con la niña", contó la fuente. "El niño (Christopher está) con su papá, él dijo: ´Yo no dejo a mi papá solo´".

Desde entonces, el protagonista de telenovelas como Vuelve a mí y Montecristo está dedicado cien por ciento a su hijo.

"Él está haciendo de papá y mamá, se levanta, hace su desayuno, lo cuida, hace todo", agregó la fuente. "A la niña la ha visto, aunque ella vive con su mamá".

William y Elizabeth tienen dos hijos.

Indirectas

La noticia se da a conocer luego de que Gutiérrez lanzara una serie de indirectas, algo común en la pareja cuando había rumores de separación y poco tiempo después de reconciliación.

La madre de sus hijos acudió a su Instagram Stories para desahogarse sin mencionar nombre al momento que circulaba un video del cubano junto a Samadhi Zendejas, con quien protagoniza la telenovela "Vuelve a mí", que recientemente se estrenó para Latinoamérica a través de ViX.

"Sigue ordeñándolo. Así conozco más. Gracias por enseñarme lo que no había visto. No sé si le convenga. Tú sigue así", escribió la actriz mexicana.

Levy luego escribió que hay "personas que en las noches tratan de destruir dañando tu imagen".

"En la vida hay personas a las que simplemente no les gusta verte sonreír. Personas que en las noches te tratan de destruir dañando tu imagen, te amenazan y que tristemente hasta tratan de difamarte públicamente. Personas que luego en el día dicen creer en Dios. Ojalá que sí encuentren a Dios en su vida así les llene el corazón de amor y de luz", dijo el galán de telenovelas.

William y Elizabeth se conocieron mientras concursaban en el reality show "Protagonistas" de telenovela en 2002. Cuatro años después nació su hijo Christopher y luego dieron la bienvenida a Kailey en 2010.