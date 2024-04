El "altercado" de William Levy con Elizabeth Gutiérrez que ameritó la presencia de la policía

La separación de los actores William Levy y Elizabeth Gutiérrez tras 20 años juntos y dos hijos en común ha sacado a relucir otros pormenores de la problemática relación.

De acuerdo con nuevas informaciones que dio a conocer la revista People en Español, la policía acudió en al menos cuatro ocasiones en los últimos meses a la casa de William Levy y Elizabeth Gutiérrez en el sur de la Florida, Estados Unidos,por supuestos altercados domésticos entre la ahora expareja.

Las visitas de las autoridades a la lujosa residencia quedaron registradas en cuatro informes policiales que People en Español obtuvo tras solicitar los documentos públicos a la policía de la ciudad de Davie, que presta servicio al municipio del condado de Broward en que se halla la casa.

Los informes no incluyen acusaciones de violencia, ni se desprende de su contenido que se imputaran cargos a ninguna de las partes. Aunque en uno de los incidentes, se envió un informe a la Línea Telefónica de Abusos de la Florida, que tomó un reporte.

Levy y Gutiérrez llevan casi dos meses separados. Elizabeth dio detalles de la ruptura en declaraciones compartidas en las redes por la revista Hola!USA.

"Actualmente, no estamos juntos. Creo que, por mi parte, nunca fue por falta de amor, simplemente creo que no soy la misma niña de hace 20 años que él conoció. O sea, lo que queremos en este momento creo que es diferente. Siempre lo voy a amar, siempre le voy a desear lo mejor y como siempre lo he dicho, estando conmigo o no, lo quiero ver feliz", declaró a Hola! USA. Dijo que lo dio todo y amó de manera desmedida al actor cubano.

Detalles de los "incidentes domésticos"

El más reciente de los incidentes se remonta al pasado 2 de marzo. De acuerdo al informe del agente que acudió al hogar de la pareja, Gutiérrez fue quien llamó a la policía, explicó que estaban separados y que habían acudido a la casa con su hija Kailey, de 14 años, y dos sobrinas de California que estaban de visita.

Kailey entró en la casa con las primas y desde su interior llamó a su madre, que se había quedado afuera, para decirle que se había producido un "altercado".

El altercado, según contó Kailey al agente, se produjo cuando entró con sus primas a buscar ropa suya y "escuchó la voz de otra mujer que provenía del dormitorio principal".

Encontró que la puerta estaba cerrada y la golpeó, lo que hizo que Levy saliera de la habitación y "empujara" a su hija para evitar que entrara. Kailey dijo que el "empujón" era para evitar que ella entrara al dormitorio, pero no para "hacerle daño" de manera intencionada.

Según la versión que contó a la policía el actor de 43 años, se encontraba en el dormitorio cuando escuchó golpes en la puerta y que su hija gritaba "¿dónde está la p..a?".

Agregó que tras abrir la puerta, impidió a Kailey entrar, pero negó que la empujara porque "nunca le haría daño a su hija" y rechazó que estuviera con alguien y le dio un tour de la casa al agente para mostrarle que solo estaba la "señora de la limpieza".

El informe también señala que Gutiérrez, de 45 años, dijo que ella había "elegido mudarse" de la casa y que actualmente reside "en una locación desconocida de Miami",

En declaraciones a People en Español, Levy reiteró que no hubo ningún tipo de violencia. "Después de un mes y medio [de haberse ido de la casa], Elizabeth, Kailey y las primas vienen a la casa, diciendo que tengo una mujer adentro", dijo. "Rompen la puerta para ver si hay alguien adentro. Si hubiera estado con alguien, estaba viviendo solo. Es mi casa, estaba solo. Kailey rompe la puerta, yo no sé qué está pasando. Yo no la empujo, pongo la mano para que no pasara", precisó.

El actor dijo que cuando su hija tocó en la puerta, él no lo escuchó. "Pateó la puerta con sus dos primas, y yo les dije 'no pasan, este es mi cuarto, esta es mi privacidad y no vas a pasar con tus primas. Aquí no pueden pasar, este es mi cuarto, mi privacidad'".

People en Español también se puso en contacto con el equipo de Gutiérrez, pero declinó ofrecer declaraciones.