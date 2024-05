Clarissa Molina: "Me están empatando con alguien que está casado"

"Me están empatando con alguien que está casado, que yo conozco a su esposa". Así respondió Clarissa Molina a los rumores de una supuesta nueva relación amorosa que podría llevarla al altar.

La también actriz reaccionó a los cuestionamientos del presentador cubano Raúl de Molina sobre el chisme que anda circulando de que se va a casar.

"He hablado bien de ti desde que llegaste a este show y tú no me dices con quién te vas a casar", le dijo Raúl.

"Te lo prometo que no me voy a casar con nadie Rauli", trató de aclararle la presentadora y actriz dominicana. "Yo no sé de dónde se inventan las cosas".

"Me están llamando de Punta Cana para decirme 'oye, cuándo se casa Clarissa'", comentó Raúl, quien a mediados de marzo fue noticia en muchos medios de comunicación tras cargar en vivo contra uno de los productores del show luego de que lo cortaran sin avisarle mientras hablaba.

La que fuera ganadora de la edición VIP del exitoso reality show Nuestra Belleza Latina señaló que ella "tampoco sabía" que se iba a casar. "Todo el mundo me ha enviado que me voy a casar, hasta me escribieron wedding planners para la boda...", dijo.

Lili Estefan explicó que el chisme surgió en las redes sociales a raíz de una entrevista que le hizo Clarissa a un famoso cantante.

"Ese hombre está casado hace rato, no tiene nada que ver con Clarissa", señaló Lili.

A lo que la dominicana agregó: "Rauli, me están empatando con alguien que está casado, que yo conozco a su esposa".

Su mediática ruptura

Como reseña "People en español", fue hace justo un año cuando Clarissa anunció el fin de su relación con el empresario puertorriqueño Vicente Saavedra, con el que se había comprometido en 2022.

"Hoy me siento lista para compartirles que la relación ha finalizado", informó entonces.

Mientras que la conductora no ha vuelto a encontrar el amor, su ex cumplía recientemente su primer aniversario con su actual pareja, la modelo venezolana Ninoska Vásquez.