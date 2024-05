Miralba Ruiz revela el error que cometieron candidatas de Miss RD Universo que afectó su desempeño

La veterana comunicadora y productora de televisión Miralba Ruiz dio su opinión profesional sobre las críticas que han recibido algunas de las candidatas del Miss República Dominicana por las respuestas que dieron a las preguntas formuladas durante la gala celebrada el pasado domingo 5 de mayo.

La también maestra de ceremonias y locutora aseguró que no es fácil pararse frente a un gran público, un jurado que juzga cada acción que realizan, ser presentadas en televisión nacional y mantener la coherencia o coordinación con las preguntas que se les hizo.

"Lo primero que quiero que comprendan es que nunca es fácil pararse en un escenario lleno de luces, donde hay mucha gente mirándote, como si estuvieras directamente en un paredón para ser juzgada", justificó en un live publicado el martes en su cuenta de Instagram.

Y añadió: "Por eso la comunicación es una profesión, porque hay que tener las herramientas para poder pararse en un escenario, frente a un público y dominar de alguna manera la situación".

Con la profesionalidad que la caracteriza, Miralba expresó que, aunque las chicas reciben una capacitación, esta no es profesional y por esta razón cometen errores.

"Uno de los errores que ocurren, no solamente en los que se realizan en este país, sino en muchísimos concursos a nivel internacional", expresó la también formadora de candidatas en oratoria.

"Ese error de no escuchar las preguntas antes de responder, les ocurre a muchísimas candidatas en muchísimos concursos, cada vez que me ha tocado entrenar candidatas que van o para el Miss República o para el Miss Universo, me tomo el tiempo de explicarles que esos 15 segundos son cruciales, esenciales".

Sin embargo, señala que, pese a esta recomendación, muchas continúan su proceso sin escuchar las preguntas. "¿Qué sucede? Que muchas se enfocan en sus familiares, ven a su mamá, a sus amigos, y ese momento de distracción les hace no responder bien. No importa qué tan buena sea la respuesta, si no es coherente con lo que te preguntaron, no funciona, no sirve".

"Yo les digo: 'Tienen que ser egoístas en ese momento y pensar solamente en ustedes. Olvídense de papá, de mamá, de amigos, de familia, de novio, de todo el mundo y pongan atención esos 15 segundos a las preguntas... para saber hablar, hay que saber escuchar", expresó la comunicadora, quien ha sido conductora del Miss RD Universo.

Otro error

Según la comunicadora, "pasa también que las candidatas quieren dar una respuesta tan extensa que se dispersan, se pierden en el camino y ya no saben cómo regresar a la respuesta de verdad... las respuestas deben ir de lo mayor a lo menor; es decir, si tú no manejas el tema que te están preguntando y conoces el tema en general, da una respuesta genérica y no te extiendas".

Sobre la ganadora del concurso

Celinee Santos, representante del Distrito Nacional, se alzó con la corona de Miss República Dominicana en la edición número 68, donde siempre se mantuvo como una de las favoritas.

Su soltura y seguridad en el escenario la hicieron merecedora de los votos del jurado, una actitud que, aunque criticada por algunos, dejó evidenciada su experiencia en concursos de belleza. No por nada, obtuvo el cuarto lugar en el Miss International, uno de los certámenes más exigentes a nivel mundial.

de belleza. No por nada, obtuvo el cuarto lugar en el Miss International, uno de los certámenes más exigentes a nivel mundial. Celinee es una joven de 24 años, estudiante de Derecho, que no solo tiene el sueño de ser reina, sino que también es una inspiración para aquellos que sueñan con hacer del mundo un lugar mejor.