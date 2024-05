Gilberto Santa Rosa niega que cantó en fiesta de supuesto narco en Ecuador

El artista puertorriqueño Gilberto Santa Rosa desmintió la noche de este viernes los rumores sobre su participación en una fiesta realizada en una finca cercana a la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, en la que se celebraba el cumpleaños del presunto narcotraficante Celso Moreira.

El "Caballero de la Salsa", como popularmente se le conoce, indicó que hace aproximadamente un año que no visita ese país y que lo vincularon erróneamente.

"No estoy ni estuve ni estaré en los próximos días en Ecuador. Esa es una noticia totalmente alarmista y sensacionalista, donde me incluyen entre algunos artistas que se presentaron en una fiesta de no sé quién en Ecuador", dijo el artista a través de un video que publicó en la red social Instagram.

Informó que llegó la noche del jueves a Boston, en Estados Unidos, junto a su familia para asistir a algunas actividades relacionadas con el doctorado honoris causa que le otorgará este sábado el Berklee College of Music.

El hijo de expresidente ecuatoriano fue apresado en la fiesta

Jacobo Bucaram, hijo del expresidente de Ecuador Abdalá Bucaram (1996-1997), se encuentra entre los 34 detenidos que participaban en la fiesta donde habían unos 150 invitados, en la que se celebraba el cumpleaños del presunto narcotraficante Celso Moreira, según confirmó en la noche de este viernes la Policía.

Entre los detenidos también figura el propio Moreira y un presunto cabecilla de la banda criminal Los Águilas, una facción de Los Choneros, la organización criminal más grande y antigua que operan el país, dedicada principalmente al narcotráfico, pero también a otras actividades ilícitas como extorsión, tráfico ilícito de armas y minería ilegal.

El resto de detenidos también registra antecedentes penales "por múltiples delitos", según la Policía, que los llevará ante la Fiscalía para su respectiva formulación de cargos en las próximas horas.

La Policía detalló que, en el caso de Jacobo Bucaram, el hijo del ex mandatario quedó detenido por una presunta manipulación del grillete electrónico que portaba desde febrero de 2021, cuando fue arrestado por presunta delincuencia organizada ante su posible participación en una trama de corrupción para vender insumos médicos a hospitales del Estado.

Según un comunicado difundido en la noche de este viernes por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), la agencia penitenciaria del Estado, el grillete electrónico de Bucaram daba alertas intermitentes de conexión y desconexión y actualmente ha pasado a no emitir señales.