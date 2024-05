Como "inaceptable" e "irrespetuoso" ha sido calificado el comportamiento del comunicador Alfredo de la Cruz, quien durante la presentación de su segmento en vivo en el programa de televisión "Meridiano TV" por el canal VTV Canal 32, le echó una copa de agua en la ropa al veterano comunicador Domingo Bautista.

El conocido comentarista político alegó que Bautista llegó a interrumpir su espacio y lo amenazó a que saliera fuera del set o le echaría la copa con agua que tenía en la mano. Domingo no lo hizo y procedió a tirarle el agua. "O te comportas o te vas", le exigió De la Cruz.

Aunque Domingo iba a discutir, finalmente salió del espacio y se dirigió hacia la dirección del canal, presidido por Miguel Medina, y aseguró que iba a tomar acciones.

"Es una falta de respeto del señor Alfredo de la Cruz y del señor Obniel Ramírez, voy a la dirección de esta empresa a poner la denuncia para que se tomen medidas", expresó en tono molesto el también locutor.

Minutos después Alfredo de la Cruz pidió disculpas. Sin embargo, llamó la atención su actitud de este martes debido a que, según puede constatarse en videos previos, Domingo Bautista participa del segmento de política.

¿Sonido o realidad?

En las redes sociales, diversas figuras del entretenimiento lamentaron que una figura de la trayectoria de Domingo Bautista, con más de 40 años en los medios de comunicación, se viera envuelto en esta escena en caso de ser un montaje con el fin de viralidad, pese a que esto último no se ha confirmado o desmentido.

El locutor Arcy Peralta "Cacharrá" condenó esta acción: "Mirando este video, siento un inmenso pesar al ver esta escena con Domingo Bautista, un ícono, marca país, con una trayectoria tan inmensa, que hecho más bochornoso, que pensarán sus hijos @ramsésperalta... wao, no podemos llegar hasta ahí. Y lo lamento mucho por el aprecio que le tengo a Alfredo. Wow, no lo asimilo".

El hijo de Domingo Bautista, el empresario Ramsés Peralta, escribió en respuesta a Cacharrá lo siguiente: "Estoy totalmente de acuerdo hermano, ni en chercha ni en serio, eso es inaceptable".

El productor Alberto Zayas señaló: "Inaceptable y abusivo es como defino el maltrato que acaban de hacer al estimado Domingo Bautista, una simple disculpa no basta".

Por igual el comunicador y productor Ramón Pastrano comentó que "es una falta de respeto a un amigo como @domingobautistatv, ser humano inigualable, no merece el irrespeto de que nadie y mucho menos de un tipo como @alfredodelacruztv a quien no le importa provocar e irrespetar a figuras de valor y respeto. Así no, si el canal respeta a Domingo debe cancelar inmediatamente a este señor".

"Están logrando su objetivo, like y like", "Qué está pasando con la televisión dominicana, qué verguenza", "Cuál era la necesidad", "Claro que eso es preparado, todos los días ellos hacen un show", han sido parte de los comentarios de los usuarios en la cuenta de Instagram de @vtv.canal32.

El periodista José Peguero expresó que Domingo Bautista representa mucho en la television dominicana. "No merece un trato tan denigrante".

En los últimos años, con el auge de las redes sociales y las plataformas digitales, la televisión dominicana se ha montado en la ola de los "likes" y figuras de peso han caído en el juego.