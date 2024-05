Ben Affleck fotografiado sin su anillo de matrimonio en medio de rumores de separación

Los rumores de separación de Jennifer López y Ben Affleck han corrido como pólvora recientemente y siguen en aumento.

De acuerdo con las últimas informaciones, el actor se fue de la casa soñada que compraron recientemente en Los Ángeles, California.

Ahora, el actor de Batman fue captado sin el anillo de bodas. Detalla el medio estadounidense TMZ que fue visto por los paparazzi circulando en un auto y en su mano izquierda ya no se encuentra la argolla matrimonial.

No obstante, el pasado 16 de mayo ambos famosos asistieron a un evento en Los Ángeles para apoyar a sus hijos. Si bien llegaron separados, Affleck fue fotografiado recogiendo a su esposa e hijastra Emme en su auto y todos se fueron juntos. En esta ocasión los dos portaban los anillos de casados.

Ausencia de Ben en la MET Gala

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/20/jlo-met-gala-1.jpg

JLo deslumbró recientemente en la MET Gala, evento del que era coanfitriona. Su esposo no asistió y no faltó la pregunta: ¿Dónde está Ben? A lo que ella respondió que se encontraba inmerso en la grabación de la nueva película "The Accountant 2".

Presión de redes sociales

La pareja ha hablado en el pasado sobre la presión de los medios y cómo eso afectó su relación en la etapa inicial, de 2002 al 2004, llevándolos a poner fin a su compromiso. Affleck dijo que él y su esposa eran "dos personas con diferentes tipos de enfoques tratando de aprender a llegar a un acuerdo".

¿Será esta la causa principal de su crisis matrimonial? El actor colaboró con su esposa en el documental "The Greatest Love Story Never Told", donde López reflexiona sobre su vida amorosa.

En el documental, Affleck confesó: "Una de las cosas que no quiero es una relación en las redes sociales. Y luego me di cuenta de que no era justo pedir eso. Es como si te vas a casar con la capitana de un barco y le dices: 'no me gusta el agua'".

JLo y Ben se casaron en julio de 2022 luego de reencontrarse de forma sentimental en 2021.

Por el momento los artistas no han ofrecido declaraciones al respecto.